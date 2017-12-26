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вторник, 26 декабря 2017 06:00

Ученые предложили новую теорию происхождения Солнечной системы

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Ученые предложили новую теорию происхождения Солнечной системы
Предложена еще одна теория происхождения Вселенной. Фото: Inosmi

Исследователи из Чикагского университета и Университета Клемсона сформулировали теорию происхождения Солнечной системы из отнесенного космическим ветром вещества, сброшенного звездой-гигантом.

Согласно общепринятой на сегодняшний день теории происхождения Солнечной системы, Солнце и окружающий его диск материи, из которого сформировались планеты, их спутники и астероиды, возникли из вещества, выброшенного взрывом сверхновой. Новый сценарий, описанный в статье исследователей из Чикагского университета и Университета Клемсона, предполагает, что материя, из которой сформировались Солнце и окружающие его небесные тела, была выброшена звездой Вольфа — Райе. Звезды Вольфа — Райе — класс очень больших, ярких и горячих звезд, - сообщает Телеграф.

По расчетам авторов теории, диаметр звезды, породившей Солнечную систему, превышал диаметр Солнца в 40–50 раз. Ядерный синтез в ее недрах породил все тяжелые элементы, которые встречаются в Солнечной системе. По мере выгорания термоядерного топлива звезда сбрасывала верхние слои; их вещество растекалось равномерно во все стороны от звезды и в результате сформировало вокруг нее полую сферу — эмиссионную туманность Вольфа — Райе. Поверхность таких сфер часто становится регионом активного звездообразования из-за высокой плотности вещества.

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Авторы исследования рассчитали, что от 1% до 16% всех солнцеподобных звезд формируются на поверхности таких сферических образований.

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