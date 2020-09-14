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понедельник, 14 сентября 2020 03:56

Ученые предложили изготавливать кожаные изделия из грибов

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Ученые предложили изготавливать кожаные изделия из грибов

Ученые из Венского университета предлагают использовать для производства кожи материал, сделанный из биомассы, полученной из грибов.

Материал из грибницы (разветвленные нитевидные наросты гриба, которые находятся под землей, - ред) не только более дешевый, но и экологически безопаснее, чем кожа животных или ее синтетические заменители, пишет издание New Аtlas.

Полученная биомасса из мицелия подвергается физической и химической обработке, в частности, сжимается и структурируется.

Авторы работы отмечают, что создана таким образом кожа представляет собой экологически чистый, дешевый, этический и биоразлагаемый материал, а снаружи и с любыми другими свойствами ничем не уступает коже животного или искусственного происхождения.

В Израиле ученые нашли способ получения из арбузов биологического альтернативного горючего для транспортных средств.

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