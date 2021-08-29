Ученые нашли самый северный в мире остров

Остров имеет площадь 30 на 60 метров и возвышается на 4 метра над уровнем моря. Фото: Pixabay

Группа ученых в июле 2021 года отправилась к острову Оодаак, чтобы собрать образцы для исследований. Случайно ученые заплыли почти на километр дальше на север. Там они нашли самый северный в мире остров.

Обнаруженный островок возле Гренландии имеет площадь 30 на 60 метров и возвышается на 4 метра над уровнем моря. Арктическая территория Гренландии принадлежит Дании.

Случайную находку обнаружили во время датско-шведской экспедиции под руководством Мортена Раша из Копенгагенского университета. По его словам, группа должна была посетить остров Оодаак, который ранее был известен как самый северный в мире.

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Карта была не совсем точной, поэтому когда группа добралась до позиции, где должен был быть Оодаак, его не нашли. Поэтому стали искать остров неподалеку и через несколько минут приземлились на болотистую местность, где ничего не росло.

"После экспедиции и многих обсуждений со специалистами на эту тему, мы поняли, что случайно открыли самый северный остров в мире", – добавил Раш.

На вершине Гренландии впервые в истории пошел дождь вместо снега. На ледяной щит 14 августа выпало 7 млрд т воды.