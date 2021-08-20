Уникальный природный феномен шокировал ученых

На вершине Гренландии впервые в истории пошел дождь вместо снега.

На ледяной щит 14 августа выпало 7 млрд т воды, сообщает CNN. Такая погода свидетельствует об ускорении темпов глобального потепления в Гренландии, говорит старший научный сотрудник национального центра данных о снеге и гололеде университета Колорадо Тед Скамбос.

"Исследователи наблюдают за погодой в Гренландии с 1950 года. 71 год назад на верхней части щита расположили исследовательскую станцию. В субботу там в третий раз за менее чем 10 лет зафиксировали, что температура воздуха поднялась выше нуля", - говорится в сообщении.

Теплый воздух впервые вызвал дождь. Теперь во время работы исследовательской станции ученым придется учитывать вероятные осадки, которые могут участиться.

"Недавний дождь в Гренландии окажет длительное влияние на свойства снега. На нем останется корка льда, которая будет поглощать больше солнечных лучей", - утверждает участница бюро полярных программ национального научного фонда Дженнифер Мерсер.

Фото: pixabay.com

Лед на снегу также станет барьером для стока талой воды. Она будет оставаться в верхних частях щита и затоплять его.

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На северо-востоке Гренландии кусок льда площадью 110 кв. км откололся от крупнейшего шельфового ледника Арктики. Событие подтверждает слова ученых о быстрых изменениях климата в Гренландии. За последние 40 лет атмосфера в регионе потеплела на 3°С.