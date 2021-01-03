Ученые нашли руины древнего храма Афродиты

 
Ексклюзивы
1/5
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 396
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 3861
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 801
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 180
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1404
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1737
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 819
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2565
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1116
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1278
Фото
Все фото
8
8
6
6
33
Испытали самолет &quot;Илья Муромец&quot;
Испытали самолет "Илья Муромец"
Фасад заброшенного исторического здания превратили в галерею
Фасад заброшенного исторического здания превратили в галерею
Украинский самолет установил 7 мировых рекордов
Украинский самолет установил 7 мировых рекордов
Началась новая миссия на Марсе
Началась новая миссия на Марсе
Велосипед на квадратных колесах и более 120 экспонатов - чем удивит новый Музей науки
Велосипед на квадратных колесах и более 120 экспонатов - чем удивит новый Музей науки
Видео
Все видео
Дымовые шашки и авторский трек - как студенты увольнения Шкарлета требовали
Дымовые шашки и авторский трек - как студенты увольнения Шкарлета требовали
Собака в бахилах бегает по Чернобылю и измеряет радиацию
Собака в бахилах бегает по Чернобылю и измеряет радиацию
Возвращение на Землю космического корабля Маска показывают онлайн
Возвращение на Землю космического корабля Маска показывают онлайн
Ученые создали самую большую в мире 3D-карту Вселенной
Ученые создали самую большую в мире 3D-карту Вселенной
Crew Dragon полетел: ракету вместе с кораблем запустили на МКС - прямой эфир (обновлено)
Crew Dragon полетел: ракету вместе с кораблем запустили на МКС - прямой эфир (обновлено)
Интервью
1/5
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 396
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Просмотров: 1260
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 180
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1404
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2565
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 963
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
понедельник, 04 января 2021 02:52

Ученые нашли руины древнего храма Афродиты

  Комментировать
Ученые нашли руины древнего храма Афродиты
Сейчас команда археологов сотрудничает с местными властями для защиты находки от "черных археологов". Фото: УНН

Группа турецких ученых и археологов обнаружила руины 2500-летнего храма Афродиты на полуострове Урла-Чешме на западе Турции.

В результате обследования территории площадью 1600 квадратных метров было обнаружено 35 человеческих поселений доисторической эпохи, в том числе 16 поселений позднего неолита, сообщает Anadolu.

"Во время обследования поверхности мы обнаружили храм Афродиты, датируемая 6 веком до нашей эры. Культ Афродиты тогда был распространен. Это захватывающее и впечатляющее открытие", - рассказала Элиф Копарал из Университета Мимар Синан, которая возглавляет раскопки в этом районе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Раскопали гробницу древнего полководца

Сейчас команда археологов сотрудничает с местными властями для защиты находки от "черных археологов".

В древних могильниках Яньхай на северо-западе Китая археологи нашли 3 кожаные шарики. Находки позволяют предположить, что жители Китая играли в мяч около 2,9-3,2 тыс. лет назад.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ученые нашли руины древнего храма Афродиты». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Писала, что ничего не делают&quot; - военная волонтер умерла от Covid-19
"Писала, что ничего не делают" - военная волонтер умерла от Covid-19 Просмотров: 18297
Ягодицами в камеру: Седокова в сексуальном нижнем белье и чулках оседлала любимого
Ягодицами в камеру: Седокова в сексуальном нижнем белье и чулках оседлала любимого Просмотров: 13293
4 друзей разбились на &quot;Жигулях&quot;: кадры смертельного ДТП
4 друзей разбились на "Жигулях": кадры смертельного ДТП Просмотров: 9873
Впервые в этом году - в Беларуси начались простесты против Лукашенко
Впервые в этом году - в Беларуси начались простесты против Лукашенко Просмотров: 9432
Мужчина забил молотком детей, бывшую жену и мать
Мужчина забил молотком детей, бывшую жену и мать
 Просмотров: 8415
Наука
Экзамен с украинского языка должны здавать чиновники
Экзамен с украинского языка должны здавать чиновники Просмотров: 333
На грани исчезновения оказались более 35 тысяч видов животных - отчет
На грани исчезновения оказались более 35 тысяч видов животных - отчет Просмотров: 144
Как стать пунктуальным - советы бизнес-тренера
Как стать пунктуальным - советы бизнес-тренера
 Просмотров: 126
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
 Просмотров: 396
Изобрели новый тип антибиотиков широкого спектра действия
Изобрели новый тип антибиотиков широкого спектра действия Просмотров: 315
Больше всего комментируют
3
Коронавирус убил еще одного российского актера
3
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
2
"Человека из человека не уволить" - Новогодняя неделя в цитатах от GAZETA.UA
2
В Крыму избили жену и дочь украинского активиста Приходько
1
Роналдиньо был самым техничным игроком за всю историю футбола
Голосов: 463
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть