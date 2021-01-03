Ученые нашли руины древнего храма Афродиты

Сейчас команда археологов сотрудничает с местными властями для защиты находки от "черных археологов". Фото: УНН

Группа турецких ученых и археологов обнаружила руины 2500-летнего храма Афродиты на полуострове Урла-Чешме на западе Турции.

В результате обследования территории площадью 1600 квадратных метров было обнаружено 35 человеческих поселений доисторической эпохи, в том числе 16 поселений позднего неолита, сообщает Anadolu.

"Во время обследования поверхности мы обнаружили храм Афродиты, датируемая 6 веком до нашей эры. Культ Афродиты тогда был распространен. Это захватывающее и впечатляющее открытие", - рассказала Элиф Копарал из Университета Мимар Синан, которая возглавляет раскопки в этом районе.

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Сейчас команда археологов сотрудничает с местными властями для защиты находки от "черных археологов".

В древних могильниках Яньхай на северо-западе Китая археологи нашли 3 кожаные шарики. Находки позволяют предположить, что жители Китая играли в мяч около 2,9-3,2 тыс. лет назад.