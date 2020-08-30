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воскресенье, 30 августа 2020 04:53

Ученые доказали возможность попадания жизни на Землю из космоса

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Ученые доказали возможность попадания жизни на Землю из космоса

Ученые доказали возможность попадания жизни на Землю из космоса. Специалисты экспериментально доказали, что бактерии способны выживать в вакууме, дрейфуя по космосу.

При этом они могут преодолевать расстояния, которые ровны дистанции от Земли до Марса. Ученые провели эксперимент, в ходе которого в течение трех лет подвергали радиоустойчивые бактерии. Deinococcus влияния микрогравитации, ультрафиолетового излучения, экстремальных температур и вакуума, пишет журнал Frontiers in Microbiology.

Бактерии были размещены с внешней стороны МКС. Ученые оценивают максимальный срок безопасного пребывания бактерий в космосе в 3-8 лет. При этом в МКС Deinococcus они смогли бы жить 15-45 лет.

Результаты эксперимента показывают, что бактерии могут выживать не только на метеоритах и ​​астероидах, но и в виде агрегатов, перемещаемых от планеты к планете.

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Глава NASA Джим Брайденстайн сообщил, что через несколько лет женщина-астронавт сможет ступить на поверхность Луны. В рамках программы NASA по исследованию Луны Artemis (Артемида) астронавты полетят на Луну, чтобы научиться жить и работать там в течение длительного времени.

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