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вторник, 23 марта 2021 16:25

Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой

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Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой фото: genderindetail.com.ua

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев раскритиковал нормы новой типовой образовательной программы из-за чрезмерной нагрузки на школьников.

Новую образовательную программу приняло Министерство образования и науки в феврале. Предусматривает большое количество ежедневных уроков у учащихся.

Gazeta.ua спросила в учителей и родителей: какие преимущества и недостатки видите в новой программе?

Мадина Качур, учительница украинского языка и литературы:

- Вопросов не много, но они есть. В 4-м разделе "Типичные учебные программы" указано, что количество учебных часов на изучение каждой образовательной области учебное заведение может уменьшать вплоть до минимального показателя. Это не объективно, ведь такие права за собой должно оставлять Министерство образования и науки. Это не только одна из нагрузок на администрацию заведения, но и в будущем может послужить некоторой манипуляцией относительно сокращений штата учителей. Все прекрасно понимают, что уменьшение до минимального показателя часов - это один из поводов увольнения работника. У молодого специалиста это полная незаинтересованность и лишняя потеря времени, оплачивают минимально.

Инициатива по увеличению количества часов на изучение украинского языка, иностранного языка и математики была правильным шагом. Именно эти предметы ученики составляют на ВНО. Большое количество детей нуждается в дополнительных занятиях вне школы, поэтому это является одним из огромных плюсов.

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Виктор Громовой, заслуженный учитель Украины, редактор портала "Образовательная политика":

- Детям трудно изучать такое количество учебных предметов, которое существует сейчас. Например, в 7-м классе имеют 17 предметов, а в старших классах - более 20. Необходимо создать минимальное количество предметов. Это поможет школьникам сконцентрироваться. По советской инерции в школах продолжают добавлять одночасовые курсы и распылять внимание учеников. Соответственно, школьников обрекают на низкое качество образования.

Наталья Пика, иметь второклассника из черкасской школы:

- Мне не нравится, что в государственном образовании детей группируют только по возрасту, несмотря на умственные способности. Образование в школах не современное, ограниченное, образовательные государственные программы не подходят многим детям по возрасту и типу мышления. Система оценивания оставляет желать лучшего, ведь ребенок учится не для себя, а для хороших оценок. Они не делают его умнее, а наоборот - он ​​обеспокоен оценками и ограничен в развитии. Стоило бы сделать углубленное и серьезное изучение английского языка. Если бы я имела финансовую возможность, то отдала бы на обучение ребенка в частную школу, где ищут подход к каждому, считаются с интересами, уровень развития и интеллекта", - сказала Наталья Пика.

Отныне самые успешные участники внешнего независимого оценивания смогут получить премии, стипендии и гранты на получение высшего образования за рубежом. Ежегодно будут выделять президентские гранты для получения высшего образования за рубежом - в вузах США, Великобритании, Германии, Франции, Канады, Японии, Китая, Южной Кореи и др.

Автор: Алёна Лищук
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