"У нас есть такие планы" - Шмыгаль о повышении зарплат для учителей

Денис Шмыгаль - премьер-министр Украины. Фото: ukrinform

Правительство определяет возможности активного повышения зарплаты для учителей.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга в Херсонской области.



"Если не в этом году, то в следующем точно повысим зарплату учителям, у нас есть такие планы. Они абсолютно оправданы. Работа учителей должна должным образом быть оценена государством. Мы сейчас над этим активно работаем", - сказал Денис Шмыгаль.

Также он сообщил, что средств для безопасного обучения учащихся в школах достаточно.



"Три миллиарда - это сэкономленные средства из субвенции, которую выделило государство органам местного самоуправления, они могут быть потрачены на закупку всех необходимых средств для обеспечения учебного процесса. Все области свои остатки неосвоенных сэкономленных средств знают. Это очень большие средства. Но, в случае необходимости в дополнительном финансировании, мы выделим еще. Есть ковидний фонд, есть дополнительные ресурсы", - сказал Денис Шмыгаль.

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В Киевской области в 19 учебных заведениях обнаружили коронавирусную инфекцию у детей и учителей. Эти учебные заведения полностью или частично переведены на дистанционное обучение.