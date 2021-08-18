Twitter запустил новую функцию, которая будет бороться с фейками. Фото: pixabay.com

Социальная сеть Twitter добавила отметку "это вводит в заблуждение". Найти ее можно в опции "сообщить детали" Так хотят бороться с дезинформацией в интернете.

"Мы тестируем функцию, с помощью которой вы можете сообщать о твитах, содержащих, по вашему мнению, ложную информацию. С сегодняшнего дня пользователи в США, Южной Корее, Австралии смогут обозначить твит как "это вводит в заблуждение", - говорится в заявлении Twitter.

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По данным исследования консалтингово-аудиторской компании Deloitte, более 70% американских пользователей считают серьезной проблему фейковых новостей в интернете. Усугубляет ситуацию то, что многие кампании по запуску фейков и дезинформации хорошо организованы и осуществляются специальными агентствами.

Сервис коротких видео TikTok перестанет отправлять Push-сообщения некоторым категориям пользователей. Новые ограничения коснутся несовершеннолетних пользователей, чьи родители обеспокоены чрезмерным "онлайном" детей в сервисе TikTok. Аккаунты пользователей 13-15 лет перестанут получать сообщения в TikTok после 21:00, подростков 16-17 лет - после 22:00.