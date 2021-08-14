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суббота, 14 августа 2021 14:59

TikTok вводит новую функцию для подростков

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TikTok вводит новую функцию для подростков
TikTok вводит новую функцию для подростков. Фото: popsters.ru

Сервис коротких видео TikTok перестанет отправлять Push-сообщения некоторым категориям пользователей.

Новые ограничения коснутся несовершеннолетних пользователей, чьи родители обеспокоены чрезмерным "онлайном" детей в сервисе TikTok. Аккаунты пользователей 13-15 лет перестанут получать сообщения в TikTok после 21:00, подростков 16-17 лет - после 22:00. Об этом говорится на сайте TikTok.

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В компании пояснили, что решили ввести подобные ограничения с целью "безопасности, конфиденциальности и благополучия сообщества".

"Эти изменения основаны на наших обязательствах, поскольку нет финишной черты, когда речь заходит о защите безопасности, конфиденциальности и благополучия нашего сообщества. Мы работаем с детьми, общественными организациями, родителями и блогерами над дальнейшими инновациями, и мы рады поделиться ими в ближайшие месяца ", - говорится в сообщении.

Соцсеть Instagram вводит новые правила. Они касаются ограничения взаимодействия между подростками и взрослыми пользователями. Таким образом администрация стремится сделать соцсеть безопасной для молодых пользователей.

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