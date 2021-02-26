Twitter анонсировал 2 новые функции для пользователей

Функция поможет создателям и издателям получать плату непосредственно от своих поклонников. Фото: pixabay

Соцсеть Twitter работает над внедрением новой функции Super Followers - "Суперподпищики".

Благодаря новинке влиятельные аккаунты смогут монетизировать контент, который публикуют на платформе, сообщает USA Today.

Также это внедрение позволит пользователям подписаться на любимые аккаунты в соцсети для контента, что выходят за пределы обычных твитов. В будущем это может быть информационная рассылка и бонусные твиты, видеоролики или значки для обозначения поддержки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Анимированные эмодзи и автоматическое удаление: Telegram получил масштабное обновление

Подписка будет стоить $4,99. Функция поможет создателям и издателям получать плату непосредственно от своих поклонников.

Twitter также анонсировал еще одну новинку - "Сообщества". Пользователи смогут создавать и присоединяться к группам вокруг определенных интересов - например, кошек или растений. Это позволит им видеть больше твитов, посвященных этим темам.

Когда эти функции станут доступными, пока что неизвестно. Во время презентации для аналитиков и инвесторов в соцсети говорили о введении их в "следующие шаги" по развитию платформы.

Twitter в основном зарабатывает от рекламы и хочет разнообразить источники пополнения бюджета, а также поспособствовать появлению новых пользователей на платформе. Но такие изменения возможны в конце 2021 года.