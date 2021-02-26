Twitter анонсировал 2 новые функции для пользователей

 
Ексклюзивы
1/5
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Просмотров: 378
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 549
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Просмотров: 1674
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Просмотров: 396
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Просмотров: 1440
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 2799
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 873
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
Просмотров: 2925
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Просмотров: 567
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
Просмотров: 1503
Фото
Все фото
5
3
5
4
8
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего &quot;друга&quot;
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего "друга"
Показали первые фотографии Марса с ровера Perseverance
Показали первые фотографии Марса с ровера Perseverance
Туристов будут отправлять в космос на огромном воздушном шаре
Туристов будут отправлять в космос на огромном воздушном шаре
Первая в мире робот-художница проведет свою выставку картин
Первая в мире робот-художница проведет свою выставку картин
В Антарктиде снова &quot;цветет&quot; снег
В Антарктиде снова "цветет" снег
Видео
Все видео
Sony презентовала новые игры для Play Station 4 и PlayStation 5
Sony презентовала новые игры для Play Station 4 и PlayStation 5
Возведут "умный город" с беспилотными авто, работами и искусственным интеллектом
Возведут "умный город" с беспилотными авто, работами и искусственным интеллектом
Sony представит 10 продуктов для PS5 и PS4
Sony представит 10 продуктов для PS5 и PS4
Какой будет самый дешевый смартфон Google
Какой будет самый дешевый смартфон Google
Показали первое видео с Марса
Показали первое видео с Марса
Интервью
1/5
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 549
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Просмотров: 1440
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 2799
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 873
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Просмотров: 324
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 февраля 2021
Просмотров: 432
Конкуренти
Мою тальнівську хату доглядають двоє — сусід Володя й чоловік жінчиної сестри Микола. Я підтримую між ними приховану конкуренцію. ...
пятница, 26 февраля 2021 11:34

Twitter анонсировал 2 новые функции для пользователей

  Комментировать
Twitter анонсировал 2 новые функции для пользователей
Функция поможет создателям и издателям получать плату непосредственно от своих поклонников. Фото: pixabay

Соцсеть Twitter работает над внедрением новой функции Super Followers - "Суперподпищики".

Благодаря новинке влиятельные аккаунты смогут монетизировать контент, который публикуют на платформе, сообщает USA Today.

Также это внедрение позволит пользователям подписаться на любимые аккаунты в соцсети для контента, что выходят за пределы обычных твитов. В будущем это может быть информационная рассылка и бонусные твиты, видеоролики или значки для обозначения поддержки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Анимированные эмодзи и автоматическое удаление: Telegram получил масштабное обновление

Подписка будет стоить $4,99. Функция поможет создателям и издателям получать плату непосредственно от своих поклонников.

Twitter также анонсировал еще одну новинку - "Сообщества". Пользователи смогут создавать и присоединяться к группам вокруг определенных интересов - например, кошек или растений. Это позволит им видеть больше твитов, посвященных этим темам.

Когда эти функции станут доступными, пока что неизвестно. Во время презентации для аналитиков и инвесторов в соцсети говорили о введении их в "следующие шаги" по развитию платформы.

Twitter в основном зарабатывает от рекламы и хочет разнообразить источники пополнения бюджета, а также поспособствовать появлению новых пользователей на платформе. Но такие изменения возможны в конце 2021 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Twitter анонсировал 2 новые функции для пользователей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
февраля

Начали судить писателя

Банк, где держала деньги королева, стал банкротом

Украинцы начали борьбу за Крым - 7 лет оккупации полуострова

Продемонстрировали устройство, которое обнаруживает самолеты на большом расстоянии

Создали первую в мире стеклодувную машину

Расстреляли организатора уничтожения украинцев

Европарламент назвал депортацию чеченцев и ингушей геноцидом

Исламские фанатики впервые попытались взорвать "Всемирный торговый центр"

Виновникам аварии с шестью погибшими дали по 10 лет

Самое читаемое
Сколько стоят продукты в Польше - фото с ценами в супермаркетах
Сколько стоят продукты в Польше - фото с ценами в супермаркетах
26
 Просмотров: 17433
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего &quot;друга&quot;
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего "друга"
5
 Просмотров: 13329
40 мин. стояла сама 5-летнюю девочку в лесу высадили из автобуса
40 мин. стояла сама 5-летнюю девочку в лесу высадили из автобуса Просмотров: 11601
В Москве от голода умерла писательница из Украины
В Москве от голода умерла писательница из Украины Просмотров: 10198
Утвердили новые тарифы для мобильных операторов: как изменится стоимость связи для украинцев
Утвердили новые тарифы для мобильных операторов: как изменится стоимость связи для украинцев Просмотров: 10161
Наука+ИТ
Sony презентовала новые игры для Play Station 4 и PlayStation 5
Sony презентовала новые игры для Play Station 4 и PlayStation 5
 Просмотров: 72
Продемонстрировали устройство, которое обнаруживает самолеты на большом расстоянии
Продемонстрировали устройство, которое обнаруживает самолеты на большом расстоянии
 Просмотров: 126
После обновления программного обеспечения робот-пылесос стал как пьяный
После обновления программного обеспечения робот-пылесос стал как пьяный Просмотров: 126
Возведут "умный город" с беспилотными авто, работами и искусственным интеллектом
Возведут "умный город" с беспилотными авто, работами и искусственным интеллектом
 Просмотров: 198
Создали первую в мире стеклодувную машину
Создали первую в мире стеклодувную машину
 Просмотров: 72
Больше всего комментируют
9
Первому человеку в Украине сделали прививку от коронавируса
8
"Мясник" против правозащитника - кто такие Жуков и Григоренко
3
Зеленский: "Предлагай генерального прокурора. Сделаем это вместе"
2
Президентский рейтинг Зеленского скатился ниже 25%
1
Чиновник сходил на акцию за Стерненка - потом уволился из ОП
Голосов: 3797
Голосование Стоит ли с детьми учить уроки?
  • Ни в коем случае не надо
  • Всегда нужно
  • Надо до 5 класса
  • Нужно, если ребенок заработал плохую оценку
  • Нужно только проверять выполненное задание
  • Надо, если об этом будет умолять ребенок
Просмотреть