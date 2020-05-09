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суббота, 09 мая 2020 17:49

Толпы людей в парках разгоняет робот-пес
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В Сингапуре, для сокращения распространения коронавируса, робот-пес просит бегунов и велосипедистов держать дистанцию между собой.

"Давайте сделаем Сингапур здоровым", - говорит желто-черный робот-пес по кличке SPOT на английском языке, разгуливая по парку. "Ради вашей же безопасности и безопасности окружающих, пожалуйста, держите минимум метр дистанции. Спасибо!" - добавляет машина женским голосом.

Четвероногая машина дистанционного управления построена компанией Boston Dynamics. Ее впервые запустили в центральном парке Сингапура в рамках двухнедельных испытаний, во время которых она вместе с другим роботом будет патрулировать зеленые зоны города во время карантина, пишет Reuters.

Другой робот в форме маленькой машины говорит сингапурцам, чтобы "не болтались" и напоминает, что "сборы запрещены".

Желто-черного робота-пса назвали SPOT. Фото: Reuters
Четвероногий робот будет патрулировать зеленые зоны города во время карантина. Фото: Reuters
Робот-пес лучше бегает по грунту в парках. Фото: Reuters
Робот в форме маленькой машины напоминает сингапурцам, что "собрания запрещены". Фото: Reuters
Робот-машинка говорит сингапурцам, чтобы "не слонялись". Фото: Reuters

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Робота-собаку привлекли, потому что он лучше бегает по грунту в парках и садах. Кроме того, что SPOT способен предупреждать людей о мерах безопасности, он также оснащен камерами и аналитическими инструментами для подсчета количества людей в парке. Власти Сингапура уверяют, что эти камеры не будут следить за отдельными людьми или регистрировать личные данные.

За нарушение жестких правил карантина в Сингапуре придется заплатить немалый штаф или даже попасть в тюрьму.

В городе-государстве, в котором насчитывается 5,7 миллионов жителей, было зафиксировано более 21 тысячи случаев заражения. Это один из самых высоких показателей в Азии. От болезни пострадали в основном рабочие-мигранты, которые живут в переполненных общежитиях в районах, которые туристы почти не посещают.

Согласно правилам карантина, которые будут действовать до июня, граждане могут оставлять свои дома только по острой необходимости, например, чтобы купить продукты. И при этом, они должны все время носить защитные маски. Заниматься спортом на улице можно, но нужно делать это по одному.

Профессор Швейцарского федерального института технологий Чинь Вонг потратил последние два года на разработку сенсора, который измеряет уровень вредных бактерий в воздухе. По мнению Вонга, его сенсор может быть полезным в людных местах - больницах, вокзалах или школах. Устройство достаточно чувствительно, чтобы отличить новый коронавирус от SARS, который вызвал эпидемию в 2003 году. Полевое использование сенсора станет возможным примерно через год. В тоже время разработка вакцины от коронавируса может занять 18 месяцев.

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