Tesla помогла Bitcoin вырасти в цене за 2 недели

В Tesla утверждают, что ее чистая прибыль от продажи электрокаров в 2020 году составил $ 721 млн. Фото: pixabay

Bitcoin, которые купила компания Tesla, выросли в цене за 2 недели.

В этот период они подорожали с $1,5 млрд до $2,58 млрд, сообщает Bitcointreasuries.

Теоретически на инвестициях Tesla заработала $1,08 млрд. В то же время это не заработок для компании, так как она продолжает держать монеты, курс которых имеет склонность к волатильности.

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В Tesla утверждают, что ее чистая прибыль от продажи электрокаров 2020 года составила $721 млн.

Компания инвестировала 8 февраля 2021 года $1,5 млрд и собирается "в ближайшем будущем" признавать криптовалюту как плату за свою продукцию. Через эти новости Bitcoin вырос в цене и стоил $44 тыс.

Вскоре системы электронных платежей Google Pay и Samsung Pay позволят рассчитываться Bitcoin и другими криптовалютами. Для этого будут использовать сервис BitPay.