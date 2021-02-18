Пользователи BitPay смогут рассчитываться биткоинами фото: BitNovosti.com

Вскоре системы электронных платежей Google Pay и Samsung Pay позволят рассчитываться Bitcoin и другими криптовалютами. Для этого будут использовать сервис BitPay.

С помощью любой криптовалюты каждый сможет оплачивать покупки через платежные системы Google Pay и Samsung Pay. Несколько дней назад пользователи Apple Pay также получили эту возможность, сообщает Gizmochina.

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Пользователи смогут добавить их карту BitPay в приложения Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Сервис автоматически конвертирует поддерживаемые криптовалюты - Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether, USDC, GUSD, PAX и BUSD - в соответствующую валюту. BitPay поддерживают во всех точках, где можно рассчитаться карточкой MasterCard.

Пользователи Apple Pay уже могут добавить карту BitPay, а вот поддержка для Google Pay и Samsung Pay должна появиться к концу этого квартала.

Стоимость криптовалюты биткоин достигла исторического максимума. Превысила отметку $49 тыс. Для Bitcoin начало 2021-го ознаменовался очередным рекордом.