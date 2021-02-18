Пользователи BitPay смогут рассчитываться биткоинами

 
Ексклюзивы
1/5
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Просмотров: 288
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Просмотров: 1395
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1350
Депутатам разрешили выступать на русском языке
Депутатам разрешили выступать на русском языке
5 Просмотров: 3447
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 216
Объяснили, почему дорожает бензин
Объяснили, почему дорожает бензин
Просмотров: 756
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Просмотров: 1116
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
Просмотров: 1035
Как не превратить обучение в страдания: 5 советов психолога
Как не превратить обучение в страдания: 5 советов психолога
Просмотров: 198
Недвижимость, депозиты или государственные облигации: куда лучше вложить деньги в 2021 году
Недвижимость, депозиты или государственные облигации: куда лучше вложить деньги в 2021 году
Просмотров: 414
Фото
Все фото
4
3
5
11
7
Первая в мире робот-художница проведет свою выставку картин
Первая в мире робот-художница проведет свою выставку картин
Человеческое тело может заменить аккумуляторы
Человеческое тело может заменить аккумуляторы
Какие смартфоны первыми получат доступ к интерфейсу Android 12
Какие смартфоны первыми получат доступ к интерфейсу Android 12
Ровер Curiosity отправил впечатляющие фото с Марса
Ровер Curiosity отправил впечатляющие фото с Марса
8 лет летел - космический зонд совершил посадку на Титан
8 лет летел - космический зонд совершил посадку на Титан
Видео
Все видео
Red Dead Redemption 2 получила фотореалистическую графику
Red Dead Redemption 2 получила фотореалистическую графику
Прототип Starship взорвался, не долетев до земли
Прототип Starship взорвался, не долетев до земли
Ракета конкурентов Маска упала через пару минут после старта
Ракета конкурентов Маска упала через пару минут после старта
"1+1" снял все страйки с украиноязычного YouTube канала Geek Journal
"1+1" снял все страйки с украиноязычного YouTube канала Geek Journal
После жалоб "1+1" YouTube заблокирует канал украинского блогера Тайлера Андерсона
После жалоб "1+1" YouTube заблокирует канал украинского блогера Тайлера Андерсона
Интервью
1/5
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 225
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1350
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 216
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 846
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Просмотров: 630
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
17 февраля 2021
2 Просмотров: 666
Привид
Виходжу з дітьми на прогулянку. Радіємо сонцю і снігу. Та раптом легкість буття переривають слова сусідки баби Тоні. – А ти знаєш, що у ...
четверг, 18 февраля 2021 12:35

Пользователи BitPay смогут рассчитываться биткоинами

  Комментировать
Пользователи BitPay смогут рассчитываться биткоинами
Пользователи BitPay смогут рассчитываться биткоинами фото: BitNovosti.com

Вскоре системы электронных платежей Google Pay и Samsung Pay позволят рассчитываться Bitcoin и другими криптовалютами. Для этого будут использовать сервис BitPay.

С помощью любой криптовалюты каждый сможет оплачивать покупки через платежные системы Google Pay и Samsung Pay. Несколько дней назад пользователи Apple Pay также получили эту возможность, сообщает Gizmochina.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мартовский курс биткоина составит $56 тыс. - аналитик

Пользователи смогут добавить их карту BitPay в приложения Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Сервис автоматически конвертирует поддерживаемые криптовалюты - Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether, USDC, GUSD, PAX и BUSD - в соответствующую валюту. BitPay поддерживают во всех точках, где можно рассчитаться карточкой MasterCard.

Пользователи Apple Pay уже могут добавить карту BitPay, а вот поддержка для Google Pay и Samsung Pay должна появиться к концу этого квартала.

Стоимость криптовалюты биткоин достигла исторического максимума. Превысила отметку $49 тыс. Для Bitcoin начало 2021-го ознаменовался очередным рекордом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пользователи BitPay смогут рассчитываться биткоинами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
февраля

Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов

В аэропорту украли мешки с бриллиантами

От водителя до владельца автоконцерна: что нужно знать о Феррарі

Открыли новую планету

Микеланджело завещал похоронить себя в городе детства

Начался самый трагичный этап Революции достоинства

Самое читаемое
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
20
 Просмотров: 20718
Гороскоп на 17 февраля: астрологиня назвала знаки-счастливчики
Гороскоп на 17 февраля: астрологиня назвала знаки-счастливчики
 Просмотров: 11610
Разыскиваемых за убийство бизнесмена братьев нашли повешенными - СМИ
Разыскиваемых за убийство бизнесмена братьев нашли повешенными - СМИ Просмотров: 9540
Украинская диджейка показала прелести в обольстительном белье
Украинская диджейка показала прелести в обольстительном белье
9
 Просмотров: 7389
Кто должен оплачивать проверку и ремонт счетчиков воды
Кто должен оплачивать проверку и ремонт счетчиков воды Просмотров: 6021
Технологии
Что может ожидать Украину. Facebook запретил австралийцам читать и распространять новости
Что может ожидать Украину. Facebook запретил австралийцам читать и распространять новости Просмотров: 522
Apple планирует производить наушники из нового материала
Apple планирует производить наушники из нового материала Просмотров: 108
Создали новый язык программирования
Создали новый язык программирования
 Просмотров: 639
Первая в мире робот-художница проведет свою выставку картин
Первая в мире робот-художница проведет свою выставку картин
4
 Просмотров: 1305
В КНДР пытаются получить вакцину, привлекли хакеров
В КНДР пытаются получить вакцину, привлекли хакеров Просмотров: 144
Больше всего комментируют
5
Депутатам разрешили выступать на русском языке
2
Привид
2
Тюрьму под Киевом выставили на аукцион. Стартовая цена - 220 млн
2
В приоритете - женщины и люди с инвалидностью. Ищут космонавтов для полетов на Луну и Марс
1
Украина снова осталась без медалей на Чемпионате мира по биатлону
Голосов: 214
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть