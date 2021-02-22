Телескоп сфотографировал космический Глаз Сатаны

Hubble сфотографировал спиральную галактику NGC 4826.

Она расположена в созвездии Волосы Вероники за 17 млн ​​световых лет от Земли, сообщает SciTechDaily.

Это космическое тело также называется Глаз Сатаны или Черный Глаз, потому что имеет темную полосу пыли с одной стороны ее яркого ядра.

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Астрономы отмечают, что NGC 4826 имеет странное внутреннее движение. Газы во внешних и внутренних районах этой галактики вращаются противоположно. Это может быть из-за слияния, которое состоялось недавно. Поэтому новые звезды образуются именно в районе, где сталкиваются эти газы, которые вращаются в разные стороны.

Автор: ESA/Hubble & NASA NGC 4826 известна астрономам своим странным внутренним движением.

Открыл этот объект английский астроном Эдвард Пиготт 1779 года.

Фотографию малых черных дыр в скоплении NGC 6397, расположенном в созвездии Жертвенник, сделал телескоп Hubble. Ученые сначала надеялись, что увидят большую черную дыру в центре NGC 6397.