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пятница, 12 февраля 2021 13:04

Телескоп Hubble обнаружил шарообразное скопление возрастом, как Вселенная

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Фотографию малых черных дыр в скоплении NGC 6397, расположенном в созвездии Жертвенник, сделал телескоп Hubble.

Ученые сначала надеялись, что увидят большую черную дыру в центре NGC 6397, сообщили в обсерватории.

На самом деле они нашли концентрацию нескольких малых черных дыр.

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Шаровидные скопления - это очень плотные звездные системы, обычно старые. Шарообразное скопление NGC 6397 почти такого же возраста, как и Вселенная. Оно расположено на расстоянии 7,8 тыс. световых лет и является одним из ближайших к Земле шаровых скоплений.

Автор: esahubble
  Шаровидные скопления - это очень плотные звездные системы, которые, как правило, очень старые.
Шаровидные скопления - это очень плотные звездные системы, которые, как правило, очень старые.

"Мы использовали теорию звездной эволюции, чтобы сделать вывод, что большая часть дополнительной массы, которую мы обнаружили, была в форме черных дыр", - заявил профессор из Института астрофизики Парижа Гарри Мамон.

Фото галактики в созвездии Голубя сделал телескоп Hubble. Галактика называется NGC 1792. Области галактики синего цвета и заполнены молодыми горячими звездами. Оранжевое свечение в центре галактики представляет старые звезды.

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