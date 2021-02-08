Звезды образуются в 10 раз быстрее: Hubble показал уникальную галактику

Фото галактики в созвездии Голубя сделал телескоп Hubble.
Галактика называется NGC 1792, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса - NASA.
Области галактики синего цвета и заполнены молодыми горячими звездами. Оранжевое свечение в центре галактики представляет старые звезды.
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Звезды могут образовываться в NGC 1792 более чем в 10 раз быстрее, чем в галактике Млечный Путь.
Открыл этот объект английский астроном Джеймс Данлоп, который впервые наблюдал за ним 4 октября 1826-го.
Галактическую туманность NGC 6729 в созвездии Южная Корона сфотографировал телескоп Hubble. Туманность, которая находится в около 400 световых лет от Земли, также называют Caldwell 68.
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