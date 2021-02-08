Звезды образуются в 10 раз быстрее: Hubble показал уникальную галактику

Фото галактики в созвездии Голубя сделал телескоп Hubble.

Галактика называется NGC 1792, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса - NASA.

Области галактики синего цвета и заполнены молодыми горячими звездами. Оранжевое свечение в центре галактики представляет старые звезды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В объектив Hubble попала планетарная туманность

Звезды могут образовываться в NGC 1792 более чем в 10 раз быстрее, чем в галактике Млечный Путь.

Автор: ESA/Hubble & NASA, J. Lee; Acknowledgement: Leo Shatz Открывателем этого объекта является английский астроном Джеймс Данлоп

Открыл этот объект английский астроном Джеймс Данлоп, который впервые наблюдал за ним 4 октября 1826-го.

Галактическую туманность NGC 6729 в ​​созвездии Южная Корона сфотографировал телескоп Hubble. Туманность, которая находится в около 400 световых лет от Земли, также называют Caldwell 68.