Телескоп Hubble сделал снимок новой туманности

Новое фото галактической туманности NGC 604 сделал телескоп Hubble.
Туманность расположена в созвездии Треугольник, сообщает обсерватория.
NGC 604 является одним из самых известных бурных мест, где рождаются звезды в соседней галактике. Она похожа на зоны рождения звезд в нашей галактике Млечный Путь, такие как туманность Ориона. В то же время значительно больше по размеру и имеет много звезд, которые сформировались недавно.
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Более 200 блестящих голубых звезд в облаке газов в общем расположены в этом огромном районе на расстоянии примерно 1300 световых лет, что почти в 100 раз больше за туманность Ориона.
Туманность Ориона имеет только 4 яркие центральные звезды.
Яркие звезды в NGC 604 чрезвычайно молоды по астрономическим меркам, потому что они образовались всего около 3 млн лет назад.
2 астероида приближаются к Земле. Размер одного из них можно сравнить с размерами авиалайнера, сообщает NASA. Расчетный диаметр большего небесного тела составляет от 26 до 52 м. Его скорость - около 7,65 км/сек.
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