Телескоп Hubble сделал снимок новой туманности

Новое фото галактической туманности NGC 604 сделал телескоп Hubble.

Туманность расположена в созвездии Треугольник, сообщает обсерватория.

NGC 604 является одним из самых известных бурных мест, где рождаются звезды в соседней галактике. Она похожа на зоны рождения звезд в нашей галактике Млечный Путь, такие как туманность Ориона. В то же время значительно больше по размеру и имеет много звезд, которые сформировались недавно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ослепительные галактики, эфирные туманности: NASA обнародовало невероятные фото космоса

Более 200 блестящих голубых звезд в облаке газов в общем расположены в этом огромном районе на расстоянии примерно 1300 световых лет, что почти в 100 раз больше за туманность Ориона.

Автор: Hubble Эта цветная туманность NGC 604 является одним из самых известных бурных мест, где рождаются звезды в соседней галактике.

Туманность Ориона имеет только 4 яркие центральные звезды.

Яркие звезды в NGC 604 чрезвычайно молоды по астрономическим меркам, потому что они образовались всего около 3 млн лет назад.

2 астероида приближаются к Земле. Размер одного из них можно сравнить с размерами авиалайнера, сообщает NASA. Расчетный диаметр большего небесного тела составляет от 26 до 52 м. Его скорость - около 7,65 км/сек.