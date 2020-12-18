Вблизи Земли пролетят 2 астероида

Расчетный диаметр большего небесного тела составляет от 26 до 52 метров. Фото: pixabay

2 астероида приближаются к Земле.

Размер одного из них можно сравнить с размерами авиалайнера, сообщает NASA.

Расчетный диаметр большего небесного тела составляет от 26 до 52 м. Его скорость - около 7,65 км/сек.

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Ближайшая точка траектории полета к земле будет расположена на расстоянии 6,97 млн км. Астероид пройдет ее 18 декабря. Диаметр 2-го астероида - примерно от 5,3 до 12 м. Максимальная точка, на которой он может сблизиться с нашей планетой, составит примерно 791 тис км.

Загадочный объект, который приблизился к нашей планете и вращается вокруг Земли, является частью ракеты середины прошлого века, а не астероидом. Это подтвердили астрономы NASA, пишет "Новое время". По данным Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене, Калифорния, наблюдения с помощью телескопа на Гавайях подтвердили, что объект 2020 SO искусственный.