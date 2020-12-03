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четверг, 03 декабря 2020 15:13

Астрономы разгадали происхождение "астероида", которий приблизился к Земле

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Астрономы разгадали происхождение &quot;астероида&quot;, которий приблизился к Земле
Объект, официально известный как 2020 SO, приблизился прошлом месяце, а во вторник, 1 декабря, приблизился к Земле на расстояние 50476 км. Фото: pixabay

Загадочный объект, который приблизился к нашей планете и вращается вокруг Земли, является частью ракеты середины прошлого века, а не астероидом.

Это подтвердили астрономы NASA, пишет "Новое время".

По данным Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене, Калифорния, наблюдения с помощью телескопа на Гавайях подтвердили, что объект 2020 SO - искусственный.

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После открытия в сентябре объект классифицировали как астероид. Но главный эксперт NASA по астероидам Пол Чодас заподозрил, что это верхнняя ступень ракеты Centaur с Surveyor 2, неудачной миссии 1966-го по высадке на Луну.

Идею Чодаса подтвердили сразу после того, как группа во главе с Вишну Редди из Университета Аризоны использовала инфракрасный телескоп на Гавайях, чтобы наблюдать не только загадочный объект, но и часть ракеты Centaur 1971 года, которая все еще вращается вокруг Земли. Данные изображений совпадают.

"Сегодняшние новости были приятными. Эта головоломка была решена благодаря командной работе", - сказал Чодас.

Объект, официально известный как 2020 SO, приблизился в прошлом месяце, а во вторник, 1 декабря, приблизился к Земле на расстояние 50 476 км. Он покинет окрестности нашей планеты в марте, вернувшись на свою орбиту вокруг Солнца. Его последующее возвращение ожидается в 2036 году.

В пятницу, 13 ноября, над южной частью Тихого океана на рекордно малом расстоянии от нашей планеты пролетел космический камень VT4 2020. Астероид заметили в обсерватории Мауна-Лоа на Гавайях 14 ноября, когда VT4 2020 удалялся от Земли.

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