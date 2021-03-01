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понедельник, 01 марта 2021 11:57

Сверкает молодыми звездами: Hubble сделал фото впечатляющей галактики

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Ученые благодаря телескопу Hubble сфотографировали типичную галактику NGC 2336.

Космическое тело с перемычкой простирается на 200 тыс. световых лет, сообщили на сайте обсерватории.

От нас галактика расположена примерно в 100 млн световых лет в северном созвездии Жирафа. Спиральные рукава сверкают молодыми звездами синего цвета. Старые звезды расположены по центру.

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Автор: ESA / Hubble & NASA, V. Antoniou
  Галактика имеет молодые и старые звезды, которые сверкают в ней
Галактика имеет молодые и старые звезды, которые сверкают в ней

NGC 2336 открыл 1876 года немецкий астроном Вильгельм Темпель с помощью 28-сантиметрового телескопа. Фото телескопа гораздо лучше, чем то, что было бы в Темпеля - главное зеркало устройства имеет 2,4 м в поперечнике, почти в 10 раз больше размера телескопа, который использовал Темпель. 1987 года в NGC 2336 возникла сверхновая типа Ia, единственная обнаруженная сверхновая в галактике с момента ее открытия 111 лет назад.

Hubble сфотографировал спиральную галактику NGC 4826. Она расположена в созвездии Волосы Вероники за 17 млн ​​световых лет от Земли. Это космическое тело также называется Глаз Сатаны или Черный Глаз, потому что имеет темную полосу пыли с одной стороны ее яркого ядра.

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