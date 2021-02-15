Столкновение создало яркие волны: Hubble показал новый космический объект

Астрономы сделали снимок уникального космического объекта в созвездии Паруса благодаря телескопу Hubble.

На фото показали объекты Хербига-Аро - один из самых редких видов на ночном небе, которые приобретают форму тонкого веретенообразного струя вещества, сообщили на сайте обсерватории.

Космические тела находятся на расстоянии 1,4 тыс. световых лет от Земли.

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Как создавались эти разноцветные объекты ранее было неизвестно. Это ученые узнали, когда в центре длинных струй материи нашли протозвезду.

Автор: ESA / Hubble & NASA, B. Nisini Ученым удалось сфотографировать уникальный космический объект в созвездии Паруса.

Материи диаметром около 10 световых лет выбросило из только родившейся звезды, они резко разлетелся наружу со скоростью более 150 км/сек. Достигнув окружающего газа, столкновение создало яркие ударные волны, что видно на фото.

Фотографию малых черных дыр в скоплении NGC 6397, расположенном в созвездии Жертвенник, сделал телескоп Hubble. Ученые сначала надеялись, что увидят большую черную дыру в центре NGC 6397.