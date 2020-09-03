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четверг, 03 сентября 2020 09:11

SpaceX выведет на орбиту новую партию спутников

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SpaceX выведет на орбиту новую партию спутников
SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. pixabay.com

Сегодня, 3 сентября, в 15:46 по киевскому времени с космодрома NASA на мысе Канаверал в штате Флорида стартует на орбиту тяжелая ракета-носитель Falcon 9 с очередной партией из 60 интернет-спутников системы Starlink.

Это будет 12-й вывод на орбиту группы интернет-спутников Starlink, начиная с мая прошлого года, сообщает компания-разработчик SpaceX.

Через 15 мин. после старта ракеты группа спутников, масса каждого из которых составляет 260 кг, выйдет на эллиптическую орбиту высотой от 212 до 366 км. После проверки инженерами их работоспособности, спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой 550 км. Предыдущая партия из 58 спутников Starlink была запущена 18 августа. Нынешняя орбитальная группировка SpaceX состоит из 653 космических аппаратов. Компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов такого типа (а в дальнейшем - по 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021-му будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций, направленная на реализацию проекта, оценивается в $10 млрд.

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Нейротехнологический стартап Neuralink Илона Маска показал работу нейроинтерфейса на свинье. Так, с помощью имплантата удалось прочитать активность нейронов в мозге животного со всех каналов.

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Дата
03
сентября

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