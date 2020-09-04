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пятница, 04 сентября 2020 09:41

SpaceX успешно испытала корабль для полетов на Марс

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SpaceX успешно испытала корабль для полетов на Марс
Тесты Starship SN6 проходили на пусковом комплексе в Бока Чика (штат Техас, США). Фото: pixabay.com

3 сентября компания Илона Маска SpaceX успешно провела испытания корабля Starship SN6, который планируют использовать для полетов на Марс.

Тесты Starship SN6 проходили на пусковом комплексе в Бока Чика (штат Техас, США), сообщает компания-разработчик SpaceX.

"Второе летное испытание корабля Starship. Высота полета 150 метров" - говорится в сообщении.

Испытания Starship SN5 проходили 3 августа.

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Через несколько лет женщина-астронавт сможет ступить на поверхность Луны. В рамках программы NASA по исследованию Луны Artemis (Артемида) астронавты полетят на Луну, чтобы научиться жить и работать там в течение длительного времени.

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Дата
04
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