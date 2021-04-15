SpaceX отправит на Луну новый аппарат NASA фото: pixabay.com

Компания Astrobotic подписала контракт со SpaceX по использованию ракетоносителя Falcon Heavy для запуска в 2023 году лунного посадочного аппарата "Гриффин - 1" с месячным аппаратом НАСА.

Об этом говорится в сообщении Space News.

"Добраться до Луны - это не просто построить космический корабль. Это значит получить законченное решение для выполнения миссии. Falcon Heavy от SpaceX завершает наше решение для миссии "Гриффин - 1", обеспечив проверенный ракетоноситель, который доставит нас по нашей траектории к Луне", - сказал директор Миссии "Гриффин - 1" Дениэл Гиллис.

Компания Astrobotic отказалась разглашать условия сделки. На сайте SpaceX указали розничную цену $90 млн за один запуск ракетоносителя. Это значительно дешевле, чем предлагают государственные контракты.

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