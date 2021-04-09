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суббота, 10 апреля 2021 04:25

Создали "стиральную машинку" для беспроводных наушников

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Создали &quot;стиральную машинку&quot; для беспроводных наушников
Создали "стиральную машинку" для беспроводных наушников фото: Kickstarter

На Kickstarter обнародовали необычный проект Cardlax EarBuds Washer. Это небольшое устройство для чистки беспроводных наушников.

Он похож на стиральную машинку и имеет похожие функции, информирует Kickstarter.

Производитель утверждает, что устройство совместимо с 99% беспроводных наушников. Процесс очистки длится несколько минут. В рамках кампании устройство можно купить за $40, приблизительно 1 116 грн. 4 единицы обойдутся всего в $100, приблизительно 2 790 грн.

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Переменные внутренние элементы также будут продавать отдельно за $7, приблизительно 195 грн.

Компания Xiaomi представила второе поколение умной колонки Xiaomi Mi AI Speaker. Она имеет лучшее качество звука и расширенные возможности для связи с другими девайсами экосистемы IoT от Xiaomi. Девайс имеет 6 микрофонов, а также поддержку объединения 2 и более колонок для создания объемного звука в помещении.

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