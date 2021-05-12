Сообщили, сколько спутников Украина запустит до 2025 года

 
Ексклюзивы
1/5
Чего ждать после минимального ДТП - 3 распространенные неисправности
Чего ждать после минимального ДТП - 3 распространенные неисправности
Просмотров: 432
Памятник Жукову сделали одним из основных символов "ваты"
Памятник Жукову сделали одним из основных символов "ваты"
1 Просмотров: 396
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Просмотров: 441
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
Просмотров: 1746
Как войти в рабочий ритм после декрета
Как войти в рабочий ритм после декрета
Просмотров: 72
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
1 Просмотров: 3978
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
Просмотров: 1341
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Просмотров: 459
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Просмотров: 585
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Просмотров: 1882
Фото
Все фото
9
6
8
5
4
Города на Марсе: показали архитектурный проект
Города на Марсе: показали архитектурный проект
AirTag, новые iMac и iPad: что еще Apple показала на презентации
AirTag, новые iMac и iPad: что еще Apple показала на презентации
Спикеры из TikTok, Netflix и Google расскажут, как бизнесу выйти на международный уровень
Спикеры из TikTok, Netflix и Google расскажут, как бизнесу выйти на международный уровень
Носит кирпич, красит и забивает гвозди: показали прототип робота-строителя
Носит кирпич, красит и забивает гвозди: показали прототип робота-строителя
Можно сгибать и растягивать: представили оригинальный смартфон
Можно сгибать и растягивать: представили оригинальный смартфон
Видео
Все видео
Космический корабль Маска впервые совершил успешную посадку
Космический корабль Маска впервые совершил успешную посадку
Создали робота, который заменяет рабоников в саду
Создали робота, который заменяет рабоников в саду
Корабль Маска вернул астронавтов на Землю: как это было
Корабль Маска вернул астронавтов на Землю: как это было
Онлайн-кинотеатр Takflix запустил интерфейс для коллективного просмотра
Онлайн-кинотеатр Takflix запустил интерфейс для коллективного просмотра
ПУМБ открывает Академию Аналитики для украинских студентов
ПУМБ открывает Академию Аналитики для украинских студентов
Интервью
1/5
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Просмотров: 1206
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 747
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1341
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 882
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 504
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 1008
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
среда, 12 мая 2021 07:58

Сообщили, сколько спутников Украина запустит до 2025 года

  Комментировать
Сообщили, сколько спутников Украина запустит до 2025 года
Кроме "Січ 2-30 (2-1)", запустят еще шесть спутников. Фото: pixabay.com

В рамках реализации новой космической программы на 2021-2025 год Государственное космическое агентство Украины планирует запустить в космос семь спутников.

Об этом заявил глава Госкосмоса Владимир Тафтай, передает "Первый Деловой".

"Стоят очень амбициозные цели. Это - создание украинской спутниковой группы. Кроме "Січ 2-30 (2-1)", запустим еще шесть спутников. Они будут ориентированы на дистанционное зондирование Земли. То есть фотографирование поверхности планеты из космоса для целей обороны, безопасности экономики, использования полезных ископаемых, других природных ресурсов, а также предотвращения или раннего обнаружения катастроф, пожаров и наводнений", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зонд NASA возвращается на Землю с образцами с астероида

Назвали конечную стоимость сделки с американской компанией SpaceX по запуску украинского спутника " Січ 2-30 (2-1)". Она будет стоить примерно $2 млн. "Січ 2-30 (2-1)" планируют запустить до конца 2021 года. Предыдущая украинская разработка, космический спутник "Либідь", хранится в полуготовом состоянии на российском предприятии "Информационные спутниковые системы" в Красноярске.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сообщили, сколько спутников Украина запустит до 2025 года». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
мая

Самолеты в Берлине садились каждые 3 минуты

Родилась основоположница сестринского дела

Самое читаемое
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
15
 Просмотров: 20169
Ана Чери вивалялась в песке ради пикантной фотографии
Ана Чери вивалялась в песке ради пикантной фотографии
4
 Просмотров: 9054
Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
 Просмотров: 7074
&quot;Самый худший отпуск&quot; - Юлия Санина пожаловалась на отдых в Египте
"Самый худший отпуск" - Юлия Санина пожаловалась на отдых в Египте
7
 Просмотров: 4356
Выбралась на жаркие острова: Тина Кароль показалась в купальнике возле океана
Выбралась на жаркие острова: Тина Кароль показалась в купальнике возле океана
 Просмотров: 3438
Наука+ИТ
Открыли первую троллейбусную линию
Открыли первую троллейбусную линию
 Просмотров: 162
Зонд NASA возвращается на Землю с образцами с астероида
Зонд NASA возвращается на Землю с образцами с астероида Просмотров: 90
На вершине Эвереста установили рекорд
На вершине Эвереста установили рекорд
 Просмотров: 225
Археологи нашли уникальные серебряные монеты, которым свыше 100 лет
Археологи нашли уникальные серебряные монеты, которым свыше 100 лет Просмотров: 207
Состоялся первый полет вертолета-крана S-64
Состоялся первый полет вертолета-крана S-64
 Просмотров: 351
Больше всего комментируют
7
Охрана Медведчука не пускает СБУ в дом. Также обыскивают офис ОПЗЖ
5
Конец эпохи бедности: таможенники декларируют люксовые Mercedes
4
Венедиктова подписала подозрение Медведчуку и Козаку
3
Медведчука и Козака подозревают в подрывной деятельности против Украины. Второй убежал в Россию
2
"Позор лег на весь университет" - преподаватель КНУ о дочери судьи Константиновой
Голосов: 3810
Голосование Стоит ли с детьми учить уроки?
  • Ни в коем случае не надо
  • Всегда нужно
  • Надо до 5 класса
  • Нужно, если ребенок заработал плохую оценку
  • Нужно только проверять выполненное задание
  • Надо, если об этом будет умолять ребенок
Просмотреть