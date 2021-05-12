Сообщили, сколько спутников Украина запустит до 2025 года

Кроме "Січ 2-30 (2-1)", запустят еще шесть спутников. Фото: pixabay.com

В рамках реализации новой космической программы на 2021-2025 год Государственное космическое агентство Украины планирует запустить в космос семь спутников.

Об этом заявил глава Госкосмоса Владимир Тафтай, передает "Первый Деловой".

"Стоят очень амбициозные цели. Это - создание украинской спутниковой группы. Кроме "Січ 2-30 (2-1)", запустим еще шесть спутников. Они будут ориентированы на дистанционное зондирование Земли. То есть фотографирование поверхности планеты из космоса для целей обороны, безопасности экономики, использования полезных ископаемых, других природных ресурсов, а также предотвращения или раннего обнаружения катастроф, пожаров и наводнений", - сказал он.

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Назвали конечную стоимость сделки с американской компанией SpaceX по запуску украинского спутника " Січ 2-30 (2-1)". Она будет стоить примерно $2 млн. "Січ 2-30 (2-1)" планируют запустить до конца 2021 года. Предыдущая украинская разработка, космический спутник "Либідь", хранится в полуготовом состоянии на российском предприятии "Информационные спутниковые системы" в Красноярске.