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среда, 01 августа 2018 13:09

Сообщили, сколько абитуриентов поступили на бюджет

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Сообщили, сколько абитуриентов поступили на бюджет
Появились списки зачисленных на бюджет. Фото: it-cluster.od.ua

58 875 поступающих на бакалавра и магистра медицинского, ветеринарного и фармацевтического направления получили рекомендации для зачисления на бюджет.

Места распределили по алгоритму адресного размещения государственного и регионального заказа, сообщают в Министерстве образования и науки Украины.

У этих поступающих в электронном кабинете напротив одного из заявлений появился статус "Рекомендовано к зачислению (обучение за средства государственного (регионального) бюджета)". Эти абитуриенты должны подать оригиналы документов в вузы до 18:00 6 августа. После этого напротив заявления появится "Включено в приказ". Учебные заведения выдают приказы о зачислении студентов.

Информацию о распределении бюджетных мест также обнародуют на официальном ресурсе: https://vstup.edbo.gov.ua/

Если к указанному сроку поступающий не подает оригиналы в вуз, его рекомендацию аннулируют. Напротив заявления появится "Исключено из списка рекомендованных (обучение за средства государственного (регионального) бюджета)".

Перевод на вакантные места государственного заказа будет проходить с 7 по 18 августа.

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У тех, кто сегодня не получит рекомендацию на обучение за средства государственного заказа, рядом с заявлениями появится статус "Допущено к конкурсу". Эти абитуриенты автоматически участвуют в конкурсе на обучение на контракте.

После 7 августа напротив заявлений этих поступающих появится "Допущено к конкурсу (обучение за средства физических и / или юридических лиц)", а затем - "Рекомендовано к зачислению (обучение за средства физических и / или юридических лиц)".

В этом году абитуриенты зарегистрировали более 162 тыс. электронных кабинетов. Больше всего документов подали на филологию и право. Поступило почти 915 тыс. заявлений. Из них в электронной форме 903 тыс., а в бумажной - примерно 11 тыс.

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01
августа

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