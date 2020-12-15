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вторник, 15 декабря 2020 08:42

Сообщили дату выхода iPhone 13

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Сообщили дату выхода iPhone 13
Куо также добавил, что модели серии iPhone 12 стали продаваться лучше ожидаемых результатов. Фото: pexels.com

Новый iPhone 13 должен выйти в сентябре-октябре 2021 года.

Об этом сообщил аналитик Мин-Чи Куо, который уже публиковал достоверные инсайды, связанные с деятельностью компании Apple, передает 9to5Mac.

Во 2-м квартале 2021 года Apple начнет постепенно сокращать производство процессоров A14, чтобы начать производить чипы следующего поколения A15 для новых iPhone.

Куо добавил, что модели серии iPhone 12 В настоящее время продаются лучше ожидаемых результатов.

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Инсайдер утверждает, что Apple уже ведет разработку подэкранного сканера отпечатков пальцев для iPhone. На это указывают множество соответствующих патентов. Мин-Чи Куо добавляет, что дактилоскопический датчик Touch ID в iPhone 13 проходит под кодовым названием MESA.

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15
декабря

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