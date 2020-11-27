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Инсайдер рассказал, каким будет iPhone 13

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Инсайдер рассказал, каким будет iPhone 13
Apple уже ведет разработку пидекранного сканера отпечатков пальцев для iPhone. Фото: pixabay

Чуть меньше года осталось до презентации iPhone 13.

О будущей новинке появляются все новые детали, немного подробностей рассказал аналитик Мин-Чи Куо, пишет Mydrivers.

По его словам, в 2021 году Apple добавит дактилоскопический датчик, встроенный в экран. Такие услуги продолжают набирать популярность, мы уже видим тенденцию, что все больше производителей Android-смартфонов оснащают смартфоны сканером отпечатков пальцев, встроенным в экран.

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В последние годы стратегия Apple - системы распознавания Face ID вполне хватает для биометрической авторизации. Однако отзывы пользователей свидетельствуют об обратном, в связи с чем Apple изменит стратегию.

Инсайдер утверждает, что Apple уже ведет разработку подекранного сканера отпечатков пальцев для iPhone. На это указывают множество соответствующих патентов. Мин-Чи Куо добавляет, что дактилоскопический датчик Touch ID в iPhone 13 проходит под кодовым названием MESA.

Еще одна причина, которая могла подтолкнуть Apple добавить сканер отпечатков - это пандемия. Маски мешают разблокированию Face ID, поэтому это даже может подвергать пользователей iPhone дополнительному риску, ведь им нужно снимать маски, чтобы воспользоваться смартфоном.

Себестоимость компонентов смартфонов iPhone 12 Pro составляет более $400. К такому выводу пришли эксперты, когда изучили все детали нового смартфона Apple, сообщает издание Nikkei. Специалисты установили, что реальная стоимость iPhone 12 Pro без дополнительных наценок составляет $406.

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