Назвали себестоимость iPhone 12

Доля американских компонетны в айфонах снизилась на 3,9%. Фото: pinterest.com

Себестоимость компонентов смартфонов iPhone 12 Pro составляет более $400.

К такому выводу пришли эксперты, когда изучили все компоненты нового смартфона Apple, сообщает издание Nikkei.

Специалисты установили, что реальная стоимость iPhone 12 Pro без дополнительных наценок составляет $406.

В производстве айфонов использовали большое количество компонентов из Южной Кореи - 26,8% от общей доли. Это на 9,1% больше, чем доля таких деталей в iPhone 11.

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Также отмечается, что самым дорогим компонентом нового iPhone является OLED-дисплей. Экраны поставляют южнокорейские компании Samsung Display и LG Display.

Компания Sony является ключевым поставщиком для CMOS-датчиков, которые используются в iPhone. Стоимость компонентов составляет от $5,40 за штуку.

Компания Apple представила iPhone 13 декабря октября. В новой линейке смартфонов нового поколения представлены iPhone 12 Mini, iPhone 12 iPhone 12 Pro, iPhone Pro Max.