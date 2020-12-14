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понедельник, 14 декабря 2020 07:25

Завод, где собирали айфоны, разгромили за долги: шокирующее видео

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Завод, где собирали айфоны, разгромили за долги: шокирующее видео
На разгромленном заводе собирали смартфон iPhone SE от Apple. Фото: pixabay.com

В Индии во время беспорядков 2 тыс. рабочих завода по производству iPhone разгромили предприятие в городе Нарсапура.

Причиной беспорядков стали долги по заработной плате, пишет The Times of India.

"Сотрудники, покидали предприятие после ночной смены, устроили погром, разрушив мебель и производственные мощности. Жгли даже автомобили", - сообщает издание.

На разгромленном заводе собирали смартфон iPhone SE от Apple, а также гаджеты других компаний.

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Чуть меньше года осталось до презентации iPhone 13. О будущей новинке появляются все новые детали, немного подробностей рассказал аналитик Мин-Чи Куо. По его словам, 2021 года Apple добавит дактилоскопический датчик, встроенный в экран.

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