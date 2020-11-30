Apple оштрафовали за агрессию и ложь

Регулятор в заявлении отмечает, что компания в рекламе отметила, что несколько моделей iPhone являются водостойкими, при этом не объяснив, что они являются лишь при определенных обстоятельствах. Фото: pixabay

Компанию Apple оштрафовал антимонопольный комитет Италии на €10 млн - $12 млн.

Причиной назвали "агрессивную и обманчивую" коммерческую практику по продажам iPhone, сообщает Reuters.

Регулятор в заявлении отмечает, что компания в рекламе отметила, что несколько моделей iPhone являются водостойкими, при этом не объяснив, что они являются такими лишь при определенных обстоятельствах.

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Также в дисклеймере указали, что на телефоны не распространяется гарантия в случае повреждения устройства жидкостями. Поэтому обманутые клиенты не могли получать бесплатный ремонт смартфона, если он получил повреждения от воды или другой жидкости.

В Apple отказались комментировать новость.

Чуть меньше года осталось до презентации iPhone 13. О будущей новинке появляются все новые детали, немного подробностей рассказал аналитик Мин-Чи Куо. По его словам, 2021 года Apple добавит дактилоскопический датчик, встроенный в экран.