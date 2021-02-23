Скорость интернета от Илона Маска значительно возрастет фото: Gagadget.net

В этом году скорость спутникового интернета Starlink возрастет с 50 Мбит/с до 300 Мбит/с. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск.

Один из покупателей бета-комплекта спутникового интернета Starlink похвастался в Twitter его скоростью. Starlink предлагает скорость от 50 до 150 Мбит/с, а у нового пользователя этот показатель составлял 130 Мбит, информирует Pingvin.Pro.

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Скорость интернета 300 Мбит/с не чрезвычайно высока, однако она значительно выше, чем та, которая есть у большинства людей.

"Сотовая связь всегда будет иметь преимущество в районах, где плотность населения выше. А спутниковый интернет будет лучше подходить для районов с низкой или средней плотностью", - отметил Илон Маск.

2022 года в Украине может появиться спутниковый интернет Starlink. Анонс услуги для Украины заметили пользователи в Twitter.