Сфотографировали молодую экзопланету

Астрономы из Нидерландов зафиксировали неизвестную ранее экзопланету.

Малого "компаньона" у молодой двойной звезды CS Cha заметили ученые из Лейденского университета, пишет "Свідок".

Планета расположена в 600 световых годах от Земли. Она движется вместе с бинарной звездой. Как выглядит спутник звезды и как он сформировался, пока неясно.

"Объект окружен собственным пылевым диском. Он блокирует большую часть света. Поэтому мы вряд ли можем определить массу спутника. Это может быть коричневый карлик, а также супер-Юпитер. Свет объекта сильно поляризован. Такое преимущество в направлении поляризации обычно происходит, когда свет рассеивается по пути ", - говорит астроном Кристиан Гински из Лейденского университета.

Автор: svidok

Звезда CS Cha расположена в звездообразующей области в созвездии Хамелеона. Звезда молодая. Ее возраст от 2 до 3 млн лет. Небесное тело окружено протопланетным диском пыли и газа.

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Исследователи планируют изучать звезду и ее спутник с помощью телескопа ALMA

"Как только мы в совершенстве изучим систему, ее можно будет считать эталонной системой для объяснения сценариев формирования планет и коричневого карлика", - говорит ученый.

Ученым удалось сделать уникальный снимок Марса с расстояния 400 км. Для этого ученые использовали космический аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter. В кадр попала 40 километровая площадь планеты, на которой песок, грязь и лед. Снимок был сделан во время исследовательской программы ExoMars.