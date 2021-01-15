Samsung презентовал линейку Galaxy S21: цена и характеристики

Компания Samsung презентовала сразу 3 флагманских смартфона Galaxy, а также ряд долгожданных аксессуаров. Вся линейка моделей S21, S21+ и S21 Ultra поддерживает подключение к сетям Wi-Fi 6.

Новые смартфоны оснастили 5-нанометровым 8-ядерным процессором, способным работать с камерами разрешением до 200 мегапикселей. Детальные характеристики и дизайн новинок стоимостью от 27 до 44 тыс. грн раскрыли во время трансляции на YouTube-канале Samsung Ukraine.

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Модели S21 и S21+ получат по 8 ГБ оперативной памяти с внутренним хранилищем на 128 или 256 ГБ, S21 Ultra будет в двух версиях – с 12 и с 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ хранилища.

Фото: Samsung

S21 и S21+ оснастят: 12-мегапиксельной камерой, матрицей 1/2,55 дюйма, автофокусом и электронной стабилизацией; 12-мегапиксельной широкоугольной камерой с диафрагмой f/1.8, матрицей 1/1,76 дюйма, фокусным расстоянием 26 мм, фазовым автофокусом и оптической стабилизацией; 64-мегапиксельной широкоугольной камерой и оптической стабилизацией, которая позволяет записывать видео с разрешением 8К, а также 10-мегапиксельной фронтальной камерой с разделительной диафрагмой f/2.2, матрицей 1/3,24 дюйма и автофокусом.

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Каждая из моделей получит аккумуляторы с разной емкостью от 4 до 5 тыс. мАч. Все они поддерживают быструю проводную зарядку до 25 Вт, быструю беспроводную до 15 Вт и обратную беспроводную Power Share. Последняя функция позволяет через заднюю панель заряжать совместимые гаджеты.

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Во время презентации также представили уже анонсированное перо S Pen, которое будет поддерживать S21 Ultra. На сей раз оно станет отдельным аксессуаром, который нельзя будет спрятать в корпусе. Перо подсоединяется к смартфону через Bluetooth LE, понимает более 4 тыс. ступеней нажатия, а его задержка ввода составляет всего 9 миллисекунд.

Брелоки Galaxy SmartTag, аналог которых анонсировали, но так и не выпустили в Apple, можно крепить к любым предметам. Найти такой можно даже без интернета. SmartTag излучают сигнал, который дает возможность отыскать их в помещении с помощью смартфона, а также периодически передают на смартфоны свою текущую геолокацию.

Представили и беспроводные наушники Galaxy Buds Plus. В компании заявили, что улучшенный дизайн уменьшает площадь контакта между ухом и наушником. Новинка должна обеспечить лучшее качество звука и поможет более комфортно общаться.

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Samsung создает новую камеру. Плотность нового датчика ISOCELL 600MP, согласно ожиданиям, составит примерно 12% задней панели телефона. Это необходимо, чтобы обеспечить правильную фокусировку изображения на таком большом сенсоре. Сенсор также необходимо отдалить от системы линз, что приведет к появлению выступающей секции на смартфоне.