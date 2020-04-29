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среда, 29 апреля 2020 10:13

Samsung готовит дешевый Galaxy Fold 2

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Samsung готовит дешевый Galaxy Fold 2
Увеличится разрешение дисплея до 2213x1689 пикселей. Фото: ixbt.com

Эксперт Бен Гескин утверждает, что гибкий смартфон Galaxy Fold 2 получит более красивый корпус и увеличенные размеры благодаря большей диагонали экрана в 7,6 дюйма.

Увеличится разрешение дисплея до 2213x1689 пикселей. Панель получит поддержку развертки 120 Гц. Смартфон получит улучшенную систему камер. Будут задействованы модули с 12, 16 и 64 мегапикселей, пишет Сегодня.

Экран увеличится до 6,2 дюйма. Разрешение составит 2267x819 пикселей. Ожидается, что смартфон получит полную поддержку электронного пера S Pen. Samsung планирует использовать так называемое ультратонкое стекло, которое обеспечит экран достаточной защитой, не будет создавать складку в месте изгиба.

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Как утверждает Бен Гескин, Galaxy Fold 2 поступит в продажу уже в этом году: новинку начнут собирать в мае, а представят в июне одновременно с Samsung Galaxy Note 20. Стоимость гибкого смартфона второго поколения составит $1895, что почти на 100 долларов дешевле предыдущей модели.

Компания Apple представила бюджетный iPhone SE 2020 с кнопкой Touch ID и одной камерой. Новинка похожа на iPhone 8, однако оснащена более современными технологиями, сообщает The Verge. Телефон получил 4,7-дюймовый экран, вокруг него сделали рамки и кнопку с Touch ID. В Apple уверяют, что она будет работать быстрее своих предшественников.

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Дата
29
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