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четверг, 22 апреля 2021 14:33

Samsung Galaxy A52: смартфон, который сложно не полюбить

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Samsung Galaxy A52: смартфон, который сложно не полюбить
Samsung A52 можно купить в интернет-магазине за 10-12 тыс. грн

Продуманный, стильный и функциональный Samsung A52 можно купить в интернет-магазине за 10-12 тыс. грн в зависимости от конфигурации памяти. Гаджет получил корпус с влагозащитой и мощную аппаратную начинку, которая позволяет запускать ресурсоемкие игры.

Изящный дизайн

Корпус из матового композитного пластика выполнен в черном, белом, сиреневом и голубом цвете. Блок камер на задней панели по цвету совпадает с корпусом.

У фронтальной панели ультратонкие рамки и аккуратный круглый вырез под селфикамеру в центре верхней части. Светодиодного индикатора нет, но оставаться в курсе входящих уведомлений можно, включив Always-On Display.

Плавный дисплей

У Samsung Galaxy A52 Super AMOLED экран с диагональю в 6,5 дюймов. Поддерживаемое разрешение – 2400х1080 пикселей. Максимальное время отклика – 4 мс.

При полностью белом фоне яркость экрана составляет 713 нит. Частота обновления выросла с 60 Гц до 90 Гц, что обеспечивает высокую плавность экрана. В играх средняя плавность – 70 Гц.

Производительность флагманского уровня

Смартфон работает под управлением 8-ядерного чипсета Qualcomm Snapdragon 720G. Он разработан по 8-нанометровому техпроцессу и разгоняется до 2,3 ГГц. В качестве предустановленной операционной системы выбрана Android 11 с оболочкой One UI 3.1.

Самсунг Галакси А52 продается в двух модификациях. В зависимости от выбранного варианта меняется цена гаджета:

• 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти – за 10 тыс грн.
• 8 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенного накопителя – за 12 тыс. грн.

Гаджет хорошо справляется с запуском тяжелых динамических игр. На средних графических настройках можно запускать World of Tanks, Genshin Impact и т.д.

Съемка с оптической стабилизацией

Главная особенность камеры – поддержка оптической стабилизации. У смартфонов среднего класса редко есть такая возможность. Samsung Galaxy A52 оснащен прямоугольным блоком камер, в котором четыре объектива и светодиодная вспышка.

Характеристики следующие:

• Основная камера, по умолчанию снимающая с разрешением в 16 Мп. Разрешение можно увеличить до 64 Мп, тогда повысится детализация и станет доступен двукратный цифровой зум.

• Ультраширокоугольная камера на 12 Мп с углом обзора в 123° и возможностью съемки в ночном режиме.
• Два сенсора по 5 Мп – макродатчик и сенсор глубины.
Предельное разрешение для видеосъемки – Ultra HD 4K, но только при 30 кадрах за секунду.

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