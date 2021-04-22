Samsung Galaxy A52: смартфон, который сложно не полюбить

Продуманный, стильный и функциональный Samsung A52 можно купить в интернет-магазине за 10-12 тыс. грн в зависимости от конфигурации памяти. Гаджет получил корпус с влагозащитой и мощную аппаратную начинку, которая позволяет запускать ресурсоемкие игры.
Изящный дизайн
Корпус из матового композитного пластика выполнен в черном, белом, сиреневом и голубом цвете. Блок камер на задней панели по цвету совпадает с корпусом.
У фронтальной панели ультратонкие рамки и аккуратный круглый вырез под селфикамеру в центре верхней части. Светодиодного индикатора нет, но оставаться в курсе входящих уведомлений можно, включив Always-On Display.
Плавный дисплей
У Samsung Galaxy A52 Super AMOLED экран с диагональю в 6,5 дюймов. Поддерживаемое разрешение – 2400х1080 пикселей. Максимальное время отклика – 4 мс.
При полностью белом фоне яркость экрана составляет 713 нит. Частота обновления выросла с 60 Гц до 90 Гц, что обеспечивает высокую плавность экрана. В играх средняя плавность – 70 Гц.
Производительность флагманского уровня
Смартфон работает под управлением 8-ядерного чипсета Qualcomm Snapdragon 720G. Он разработан по 8-нанометровому техпроцессу и разгоняется до 2,3 ГГц. В качестве предустановленной операционной системы выбрана Android 11 с оболочкой One UI 3.1.
Самсунг Галакси А52 продается в двух модификациях. В зависимости от выбранного варианта меняется цена гаджета:
• 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти – за 10 тыс грн.
• 8 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенного накопителя – за 12 тыс. грн.
Гаджет хорошо справляется с запуском тяжелых динамических игр. На средних графических настройках можно запускать World of Tanks, Genshin Impact и т.д.
Съемка с оптической стабилизацией
Главная особенность камеры – поддержка оптической стабилизации. У смартфонов среднего класса редко есть такая возможность. Samsung Galaxy A52 оснащен прямоугольным блоком камер, в котором четыре объектива и светодиодная вспышка.
Характеристики следующие:
• Основная камера, по умолчанию снимающая с разрешением в 16 Мп. Разрешение можно увеличить до 64 Мп, тогда повысится детализация и станет доступен двукратный цифровой зум.
• Ультраширокоугольная камера на 12 Мп с углом обзора в 123° и возможностью съемки в ночном режиме.
• Два сенсора по 5 Мп – макродатчик и сенсор глубины.
Предельное разрешение для видеосъемки – Ultra HD 4K, но только при 30 кадрах за секунду.
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