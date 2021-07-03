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суббота, 03 июля 2021 11:42

Российские хакеры массово взламывали компании США. Количество атак поражает

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Российские хакеры массово взламывали компании США. Количество атак поражает
Злоумышленники получили доступ к программному обеспечению для управления технологиями ИТ-компании Kaseya в Майами. Фото: pixabay

Около 200 американских компаний взломали хакеры, связанные с Россией.

Во время масштабной кибератаки использовали программы-вымогатели, пишет Reuters.

Злоумышленники получили доступ к программному обеспечению для управления технологиями ІТ-компании Kaseya в Майами.

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Также они изменили инструмент VSA. Его компании используют для управления серверами, настольными компьютерами, сетевыми устройствами и принтерами в малых предприятиях.

Компания вынуждена отключить часть техники и призвала клиентов, которые пользовались VSA, срочно выключить свои серверы.

Правительство Польши получило доказательства причастности России к масштабным кибератакам на ряд министров и депутатов, которые произошли в минувшую пятницу, 11 июня. Електронные ящики депутатов могли взломать по приказу Кремля.

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