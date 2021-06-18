Польша имеет доказательства причастности России к масштабным кибератакам на ряд министров

Матеуш Моравецкий сообщил, что на российские хакеры осуществили кибератаке на Польшу. Фото: Reuters

Правительство Польши получило доказательства причастности России к масштабным кибератакам на ряд министров и депутатов, которые произошли в минувшую пятницу, 11 июня.

Об этом сообщил премьер Польши Матеуш Моравецкий, пишет RMF 24.

"Информация, которую я получил от агентства внутренней безопасности, подтверждает кибератаку с территории Российской Федерации. Анализ данных, предоставленный нашими службами, а также службами дружественных стран и стран-партнеров, к сожалению, подтверждает, что польских политиков атаковали за пределами нашей границы", - прокомментировал Моравецкий.

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По его словам, электронные ящики депутатов могли взломать по приказу Кремля.

Также премьер сообщил, что Варшава передала НАТО данные о хакерской атаке и попросила союзников помочь в отслеживании злоумышленников. На форуме ЕС планируют обсудить последствия для России за кибератаки.

Польша пострадала от "беспрецедентной" кибератаки. Поэтому премьер-министр страны Матеуш Моравецкий созвал закрытое заседание парламента. Ответственный за реализацию национальной программы вакцинации Михал Дворчик также заявил, что подвергся атаке хакеров. Были взломаны электронная почта и страницы в социальных сетях, принадлежащих ему и супруге.