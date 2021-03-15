Rolls-Royce основали конструктор и авіатор

Основали компанию Rolls-Royce Limited фото: AvtoShark.com

15 марта 1906 года британский конструктор двигателей Генри Ройс и британский авиатор Чарльз Стюарт Роллс основали компанию Rolls-Royce Limited. Она специализировалась на производстве автомобилей и двигателей.

Компания выпустила первый авиационный двигатель 1914 года. Во время Первой мировой войны почти половина двигателей самолетов Антанты произвели в Rolls-Royce. К концу 1920-х годов производство авиадвигателей стало основной деятельностью компании.

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Последний двигатель, который создал Генри Ройс, стал легендарный Merlin. Его начали использовать только с 1935 года. Merlin оснастили рекордным гидропланом Supermarine S.6B, что развил 655,8 км/ч на кубке Шнейдера 1931 года.

После окончания Второй мировой войны компания Rolls-Royce достигла значительных успехов в производстве и проектировании газотурбинных двигателей. Турбовинтовые двигатели Dart и Tyne имели для компании особо важное значение. Их использовали для строительства самолетов Armstrong Whitworth AW.660 Argosy и Avro 748.

4 февраля 2004 года впервые запустили глобальную соцсеть Facebook. Сначала она была доступна только для студентов Гарвардского университета, но с 2006-го начала распространяться по интернету, пока не стала крупнейшей в мире.