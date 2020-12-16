Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.

Родители сами вызывают зависимость к гаджетам Фото: BrianAJackson

В Украине более 22 млн пользователей интернета. Вопросы безопасности в сети сейчас очень актуален, особенно для детей. Об угрозах, подстерегающих детей в интернете, и как уберечь детей от биллинга и порно сайтов рассказывает Gazeta.ua практикующая психологиня в студии Awareness из Черновцов Алена Головина.

Критикуя детей, взрослые иногда забывают, что они живут в новом пространстве. Они не смогут комфортно существовать без телефонов, планшетов, компьютеров и других гаджетов. Сейчас дети даже лучше владеют технологиями, чем взрослые. Интернет — живая библиотека, по которой дети познают мир. Впрочем, родители должны объяснить детям, какие угрозы ожидают их в интернете, чего делать не стоит и какие будут последствия.

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Сколько времени можно проводить перед компьютером?

Детям в возрасте два-три года можно давать телефон или планшет лишь на 5-10 минут в день. В четыре года время можно увеличить до 15-20 минут. Для детей пяти, шести лет рекомендуемое время работы за гаджетом - 30-40 минут. Для каждого индивидуально. Лучше, чтобы этот период не превышал час. Психика человека быстро устает, особенно детская. Заинтересованность гаджетами с утра до вечера перегружает нервную систему. Происходит сильное перевозбуждение. Видео созданы так, чтобы ребенок просто "залипал" в экран. Привлекает яркая картинка, смелые слова, насыщенный сценарий, идеи. Поэтому обычно детям трудно оторваться от экрана самостоятельно. В общем человек должен делать паузу через каждый час независимо от деятельности. Неудивительно, что в школе уроки длятся 45 минут, а далее 10 минут перерыва. С детьми надо делать интересные паузы. Нельзя просто накричать на нее, забрать ее электронную игрушку. Сначала придумайте интересную альтернативу. Чем больше родители запрещают, вызывают страх, стыд и вину у ребенка, тем больше это стимулирует интерес к компьютеру и протестную реакцию. Каждый ребенок индивидуален. Рекомендую подумать родителям, каким образом уменьшить время, которое ребенок проводит за компьютером. Важно учесть все особенности семьи, которые будут полезными и действенными именно в вашей семье.

Как правильно запретить ребенку сидеть за гаджетами?

Взрослые должны держать эмоции при себе. Довольно часто возникает ситуация, плохое настроение, а тут еще и ребенок с гаджетом раздражает. В таком случае родители должны медленно и осторожно высказать свое мнение и объяснить почему нельзя так долго проводить время в компьютере или телефоне. Также взрослые должны осознавать, что к этому они почему-то позволяли играть с утра до вечера. Забрать электронную игрушку без объяснений — худший способ. Предложите ребенку интересную альтернативу. Например, скажите "Мы идем сейчас играть на улицу. Гаджет сдаем ", или" Поиграем в игру, телефон нам не нужен " Можно предложить ребенку интерактив. "А давай вместе следить, сколько часов ты проводишь в компьютере?". Договориться, что поиграть можна час, два или три с перерывами на отдых. Не так трудно установить границы, как их соблюсти. Если взрослый установил время, в таком случае надо контролировать детей, потому что они быстро теряются во времени и забывают обещание. Если же он играет больше указанного времени, напомните и попросите закончить игру. Перед тем, как ввести новые правила пользования электрическими гаджетами, члены семьи должны договориться. То получится так, что папа разрешает, а мама - нет, бабушка - да. Это хаос. В таком случае лучше вообще не начинать эту тему. Родители должны придерживаться своих слов. Взрослые часто жалуются, что в первую неделю таких изменений дети бунтуют, требуют, манипулируют. Это зависимость на психологическом, а иногда на физиологическом уровнях. У них как будто ломка. К этому надо быть готовым, что где-то неделю дети будут проверять взрослых на стрессоустойчивость. А за неделю примут ваши правила игры. Пока взрослые не придумали чем занять малышей, даже не стоит отбирать у них те гаджеты. Они просто лягут на диване и будут скулить "мне скучно".

Как понять, что у ребенка первые признаки зависимости? Как на психологическом уровне отражаются резкие действия со стороны взрослых?

Первые признаки - ребенок спешит домой, чтобы включить электронного друга. 3-4 часа без пауз находится в виртуальном пространстве. Когда ребенку интереснее играть, чем общаться в реальной жизни. Это означает, что взрослые переборщили со временем, которое отводили на развлечения в гаджете. Есть такой опыт, когда родители прочитали советы в интернете и сразу забрали все электронные приборы. А детям начали сниться ночные кошмары, начали грызть ногти. Их взяла тревога и страх. Такие радикальные действия родителей очень опасны. Чтобы понять, что чувствует ребенок, когда у него забирают телефон. Предлагаю родителям провести опыт — отложите телефон и не обращайте на него внимание. Увидите, как мозолит, как все напоминает о нем. Будет напряжение, тревожное чувство, что чего-то не хватает. Дети во всем берут пример с родителей. Если взрослые в телефонах постоянно, то почему им говорят, что нельзя? Это двойные стандарты. То же, что родители, которые курят говорят детям взрослее не курить. Рекомендую устраивать день без гаджета. Семья в выходной проводит время вместе, это может быть суббота. Никто не использует телефон, компьютер и так далее.

Какие опасности ожидают ребенка в интернете?

Это рекламные ролики или опасные сайты, которые вылетают спамом на многих сайтах. Этот процесс довольно трудно контролировать. Также дети могут встретить жестокие видео с элементами насилия, группы, манипулируют сознанием людей, порнографический контент. Впрочем, если говорить с детьми, предупреждать их об опасностях, объяснять последствия, все будет хорошо. Если ребенок чувствует себя защищенным дома, имеет хорошую атмосферу в семье, подобный контент ей не интересен.

Что должен знать ребенок об угрозах в интернете? Как действовать родителям?

В мире много педофилов, извращенцев. Задача родителей научить детей правильно хранить конфиденциальную информацию. Ребенок в 10-11 лет, это взрослый человек, который уже готова воспринимать правила пользования интернетом. Он должен знать, что раскрывать свое имя и фамилию нельзя. Также — давать свой домашний адрес, фотографировать документы, давать пароль от аккаунтов в социальных сетях. Об этом нужно обязательно говорить. Отдельная тема для разговора, это детские фотографии эротического характера. Родители должны объяснить, что их не стоит отправлять никому. Могут быть страшные последствия. В моей практике есть много историй, когда дети будто общаются, высылают фотографии, а затем они разлетаются сетью. Могут попасть в руки порно преступников. Владельцев фотографии шантажируют, чтобы те выслали еще фото. Если произошла такая ситуация, не надо стыдить ребенка. Он и так растерян и напуган. Прежде всего, родители должны поддержать ребенка. Найти хакера, который ликвидирует характерные файлы. В моей практике была такая ситуация. Порнофотографию разослали всем одноклассникам. Родители нашли плохого психолога. Он посоветовал не забирать ребенка со школы. В результате ребенок попал в еще худшую ситуацию, стала жертвой буллинга. С подростками надо говорить, объяснять почему, но без картинок и подробностей. Достаточно просто говорить, что фотки могут использовать там, где не нужно

Как действовать родителям, если их ребенок попал на порно сайт?

Рекомендую родителям сразу установить родительский контроль на гаджеты, чтобы уберечь ребенка от порно сайтов и других нежелательных ресурсов.Впрочем, если ребенок все-таки попала на порно сайт, в первую очередь, родителям надо выдохнуть, выпить Валерьяну, позвонить психологу и посоветоваться. Ребенок может и не понять куда зашел и что увидел. Впрочем, родители бурной реакцией, агрессивным поведением нанесут ей дополнительную психологическую травму. Стрессовая ситуация заставит ребенка прокручивать увиденное в голове. Это обычная, деликатная тема, которую должен пройти каждый взрослый. Важно поговорить с ребенком о его чувствах. Нужно рассказать, что порно это взрослые вещи. На самом деле отношения это совсем другое, в них много любви. А то, что он видел — ролики для взрослых, которые не являются эталоном или образцом отношений. Это должен делать увереный, адекватный взрослый, который пережил все свои табу. Потому что если он трясется, кричит, весь бордовый от злости. Положил детей в угол. Всех набил. Это ужасно. Неадекватное поведение родителей может травмировать детскую психику, что касается сексуальности. Если родители не готовы об этом говорить, то лучше попросить адекватного близкого родственника. Но если бы взрослые ни старались уберечь свое чадо от порно сайтов, они все равно сталкиваются с этим в обществе. Об этом много между собой общаются.

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В каком возрасте дети наиболее подвержены манипуляции в интернете?

Это в основном подростки, которые чувствуют себя одинокими и брошенными, не имеют поддержки в семье. Они ищут похожих на себя, с такой же проблемой. У подростков часто идет внутренняя борьба жизни и смерти. Они часто задают мне вопрос "Зачем я живу?", "Или лучше умереть?". Дети ищут смысл жизни, и это нормально. Подростки, которые не имеют защиты и поддержки в семье, наиболее податливы к манипуляциям в сети. Они ищут приют в интернете, в различных группах, таких как "Синий кит". Хотят поделиться проблемами, их никто не понимает. Поэтому сбиваются в условную стаю, где будут их любить. Если это будет не дом, то найдут его где-нибудь. Родители должны быть образцом поведения и образа жизни. Необходимо, по крайней мере одному из них иметь близкий, теплый контакт с ребенком. Он не будет искать ответ на важные вопросы в сети, а спросит у родителей. Наталия Борисова назвала несколько инструментов, которые помогут улучшить отношения в семье. Часто детям кажется, что отношения с родителями совсем не такие, как им хотелось бы иметь. Постоянные претензии, обиды и эмоциональная зависимость могут накладывать негативный отпечаток на взрослую жизнь. Как изменить отношение к маме, делится психолог реалити "Від пацанки до панянки", которое показывает "Новый канал", Борисова.