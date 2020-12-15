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вторник, 15 декабря 2020 18:35

Психолог реалити дала советы, как улучшить отношения с мамой

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Психолог реалити дала советы, как улучшить отношения с мамой
По словам психолога, если есть возможность наладить отношения с мамой, то сделайте это. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Наталия Борисова назвала несколько инструментов, которые помогут улучшить отношения в семье.

Часто детям кажется, что отношения с родителями совсем не такие, как им хотелось бы иметь. Постоянные претензии, обиды и эмоциональная зависимость могут накладывать негативный отпечаток на взрослую жизнь. Как изменить отношение к маме, делится психолог реалити "Від пацанки до панянки", которое показывает "Новый канал", Борисова.

"Для поиска ресурса "оживите" 3 или 5 хороших воспоминаний, связанных с мамой. Например, как она вас чему-то научила или сделала приятный сюрприз. Запишите их и мысленно поблагодарите маму за это", – рекомендует психолог.

А еще напишите фрирайтинг для освобождения чувств.

"Письмо, в котором вы можете вылить все обиды, недовольство, гнев, печаль, связанные с мамой. Не сдерживайте себя и не критикуйте. Просто пишите. Впоследствии можете перечитать и порвать. Здесь важно дать выход эмоциям. Если чувствуете потребность поплакать, то плачьте", - объясняет Наталия.

По словам психолога, если есть возможность наладить отношения с мамой, то сделайте это.

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"Попробуйте посмотреть на нее глазами не ребенка, а взрослого человека. А еще можно использовать вот такую технику: представьте свою маму, как она выглядит сейчас. Со всеми деталями: прической, чертами лица, фигурой. Представьте, что она сидит напротив вас. Посмотрите на нее с добротой и пониманием. Как будто заново с ней познакомились, с установкой наладить отношения. Вроде бы просто, но мы часто видим напротив образ из прошлого и предъявляем ему претензии. Запомните: прошлого уже нет. Есть только сейчас, где вы можете пообщаться с мамой как два взрослых человека", – говорит Наталия.

Большинство конфликтов между братьями и сестрами можно разделить на ревность, имущественные споры, личное или физическое пространство и просто для развлечения. Во время них дети оттачивают такие жизненные навыки, как переговоры, эмоциональное саморегулирования, эмпатия. Именно поэтому конфликты нужны детям для эмоционального развития.

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