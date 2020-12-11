Как родителям решить конфликт детей

Родители не должны быть на стороне одного ребенка, а также надо стараться все меньше и меньше вмешиваться в конфликты во время взросления детей. Фото: pixabay

Большинство конфликтов между братьями и сестрами можно разделить на ревность, имущественные споры, личное или физическое пространство и просто для развлечения.

Во время них дети оттачивают такие жизненные навыки, как переговоры, эмоциональное саморегулирования, эмпатия. Именно поэтому конфликты нужны детям для эмоционального развития, пишет Parents.

Родители не должны быть на стороне одного ребенка, а также надо стараться все меньше и меньше вмешиваться в конфликты во время взросления детей. Детям дошкольного возраста нужно объяснять и показывать, как решать конфликты. Например, назвать эмоции и предложить возможные варианты для разрешения конфликта. Для детей 5 - 9 лет вопрос-подсказки: "Как ты думаешь, как чувствует себя твоя сестра сейчас?" и "Какие есть способы решить эту проблему?". Со временем и практикой им потребуется меньше подсказок. Со старшими детьми взрослым следует вмешиваться еще меньше. Мотивируйте их найти выход из ситуации или найти компромисс и уходите. Если конфликт был ради родительского внимания, а вы не вмешиваетесь и не ищете виновного, то он может завершиться.

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Когда ситуация такова, что не можете избежать момента пребывания в конфликте. Например, вы находитесь в машине и должны вмешаться, потому что спор мешает безопасно управлять. В таком случае, можно спросить детей, как они собираются решать конфликт. Прокомментируйте решение и, если нужно, дайте указания. Также можно остановиться и подождать, пока дети успокоятся.

Иногда поведение детей выходит за пределы "нормального". Старший или сильнее ребенок может проявлять агрессию различными способами. Такие ссоры надо останавливать, чтобы они в дальнейшем не обострялись. Такой конфликт не имеет ничего общего с обычной словесной перепалкой. Родители часто игнорируют или не обращают внимание на подобные конфликты. Обратитесь к психологу, если они набирают обороты. Жестокость может быть связана с определенными проблемами, решение которых сведет агрессивные состояния ребенка нет. Дети будут драться. Часто. Хотя этого и хочется избежать. Однако родителям следует придерживаться тактики уменьшения вмешательства в детские конфликты. Учите их вести переговоры и договариваться. Сначала наблюдайте, как они используют эти навыки, помогайте по мере необходимости. Затем можете доверить им делать это самостоятельно.

Когда человек решает жениться, разводиться или родить ребенка, то это зависит от того, сделали ли так братья или сестры. Такое исследование провели в Кельнском университете, сообщает ScienceDirect.Ученые для получения результата проанализировали данные 4,521 человека. Оказалось, что братья и сестры влияют на наш брак. Шансы вступить в брак растут после того, как брат или сестра поженятся. Это можно объяснить тем, что вместе с этим увеличивается давление семьи на холостого ребенка.