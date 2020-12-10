Влияют ли братья и сестры на решения о бракосочетании и разводе

Оказалось, что братья и сестры влияют на наш брак. Фото: pixabay

Когда человек решает жениться, разводиться или родить ребенка, то это зависит от того, сделали ли так братья или сестры.

Такое исследование провели в Кельнском университете, сообщает ScienceDirect.

Ученые для получения результата проанализировали данные 4,521 человека. Оказалось, что братья и сестры влияют на наш брак. Шансы вступить в брак растут после того, как брат или сестра поженятся. Это можно объяснить тем, что вместе с этим увеличивается давление семьи на холостого ребенка.

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По словам исследователей, подобные наблюдения и о рождении ребенка или расторжения брака. Если брат или сестра родили ребенка или решили расстаться с партнером, то ваши риски - повышаются.

Если говорить о рисках рождения ребенка, то этот эффект является краткосрочным и достигает своего пика в течение первых 3 лет жизни племянника. Главный автор исследования Зафер Буюккецеци заверил, исследования поддерживает идею того, что процесс формирования семьи взаимосвязано между братьями и сестрами.

Американские ученые подтвердили теорию о том, что первенцы как минимум чаще имеют более высокий уровень образования, и на это есть очень прозаические причины. Ученые Университета Хьюстона воспользовались данными многолетнего исследования Project TALENT, проведенного на репрезентативной выборке 377 тисяч американских школьников в 1960 году и повторили через 50 лет после первоначальной оценки.