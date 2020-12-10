Влияют ли братья и сестры на решения о бракосочетании и разводе

 
Ексклюзивы
1/5
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 531
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 486
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 3843
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4455
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1359
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 441
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 3069
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 765
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 909
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3177
Фото
Все фото
4
3
10
4
5
&quot;Пальцы пришил себе сам&quot;: после войны Юрий Жук начал заниматься резьбой по дереву
"Пальцы пришил себе сам": после войны Юрий Жук начал заниматься резьбой по дереву
Иван Иванцо впервые стал отцом в 67 лет
Иван Иванцо впервые стал отцом в 67 лет
&quot;Живот рос как на дрожжах&quot; - как родители четверни справляются с детьми
"Живот рос как на дрожжах" - как родители четверни справляются с детьми
4-летняя Златослава Гайдук стала лицом тайского бренда
4-летняя Златослава Гайдук стала лицом тайского бренда
Беременная блогер поразила соблазнительными фото
Беременная блогер поразила соблазнительными фото
Видео
Все видео
Создали видео в поддержку женщин, ставших мамами на карантине
Создали видео в поддержку женщин, ставших мамами на карантине
В белом платье и с мужем под руку: девушка пришла на вступительный экзамен сразу после свадьбы
В белом платье и с мужем под руку: девушка пришла на вступительный экзамен сразу после свадьбы
Бари Алибасов женился на 80-летней актрисе: появилось первое видео
Бари Алибасов женился на 80-летней актрисе: появилось первое видео
Мужчина, который умирал от рака, провел к алтарю 7 дочерей
Мужчина, который умирал от рака, провел к алтарю 7 дочерей
Сеть покорила реакция девочки на новость о ее удочерении
Сеть покорила реакция девочки на новость о ее удочерении
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 909
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3177
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
4 Просмотров: 1908
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1116
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 342
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 декабря 2020
Просмотров: 135
Човень
Останніми днями закортіло зробити човень — так у нас кажуть, з м'яким знаком у кінці, як у слові березень. Отже, човень — такий, як стояв ...
четверг, 10 декабря 2020 23:46

Влияют ли братья и сестры на решения о бракосочетании и разводе

  Комментировать
Влияют ли братья и сестры на решения о бракосочетании и разводе
Оказалось, что братья и сестры влияют на наш брак. Фото: pixabay

Когда человек решает жениться, разводиться или родить ребенка, то это зависит от того, сделали ли так братья или сестры.

Такое исследование провели в Кельнском университете, сообщает ScienceDirect.

Ученые для получения результата проанализировали данные 4,521 человека. Оказалось, что братья и сестры влияют на наш брак. Шансы вступить в брак растут после того, как брат или сестра поженятся. Это можно объяснить тем, что вместе с этим увеличивается давление семьи на холостого ребенка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые обнаружили связь между генами и счастливым браком

По словам исследователей, подобные наблюдения и о рождении ребенка или расторжения брака. Если брат или сестра родили ребенка или решили расстаться с партнером, то ваши риски - повышаются.

Если говорить о рисках рождения ребенка, то этот эффект является краткосрочным и достигает своего пика в течение первых 3 лет жизни племянника. Главный автор исследования Зафер Буюккецеци заверил, исследования поддерживает идею того, что процесс формирования семьи взаимосвязано между братьями и сестрами.

Американские ученые подтвердили теорию о том, что первенцы как минимум чаще имеют более высокий уровень образования, и на это есть очень прозаические причины. Ученые Университета Хьюстона воспользовались данными многолетнего исследования Project TALENT, проведенного на репрезентативной выборке 377 тисяч американских школьников в 1960 году и повторили через 50 лет после первоначальной оценки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Влияют ли братья и сестры на решения о бракосочетании и разводе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
14
 Просмотров: 34803
Железный занавес. Беларусь закрывает границу на выезд
Железный занавес. Беларусь закрывает границу на выезд Просмотров: 27748
Пышнотелая модель вызвала ажиотаж позированием топлесс на кровати
Пышнотелая модель вызвала ажиотаж позированием топлесс на кровати
5
 1 Просмотров: 21312
Студентка продает свои поношенные трусики. Родителям говорит, что $800 зарабатывает резьбой по дереву
Студентка продает свои поношенные трусики. Родителям говорит, что $800 зарабатывает резьбой по дереву
3
 Просмотров: 15057
&quot;Я себя не стыжусь&quot; - фото обнаженной депутатки вызвало фурор в парламенте
"Я себя не стыжусь" - фото обнаженной депутатки вызвало фурор в парламенте Просмотров: 8541
Семья
Анастасия Приходько считает себя плохой мамой
Анастасия Приходько считает себя плохой мамой Просмотров: 63
42-летняя Василиса Фролова впервые станет мамой
42-летняя Василиса Фролова впервые станет мамой Просмотров: 1854
"Пальцы пришил себе сам": после войны Юрий Жук начал заниматься резьбой по дереву
"Пальцы пришил себе сам": после войны Юрий Жук начал заниматься резьбой по дереву
4
 Просмотров: 666
Иван Иванцо впервые стал отцом в 67 лет
Иван Иванцо впервые стал отцом в 67 лет
3
 Просмотров: 612
"Живот рос как на дрожжах" - как родители четверни справляются с детьми
"Живот рос как на дрожжах" - как родители четверни справляются с детьми
10
 Просмотров: 4923
Больше всего комментируют
8
В Минобороны не нашли вакансию для журналиста Бутусова
4
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4
Советник Ермака прокомментировал деятельность телеканалов Медведчука
2
Показали манипуляции мураевского телеканала о Иловайском котле
2
"Лучше поздно, чем это все" - Маруся Зверобой собирается на выборы
Голосов: 594
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть