Родился отец психоанализа: топ-15 цитат Зигмунда Фрейда

 
Ексклюзивы
1/5
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 1620
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 927
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1413
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1170
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1845
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1593
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3564
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2421
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1071
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4824
Фото
Все фото
8
7
6
4
4
Видеоигра Assassin&#039;s Creed Valhalla расскажет о викингах
Видеоигра Assassin's Creed Valhalla расскажет о викингах
&quot;Тайфуны&quot; вместо &quot;Градов&quot;: в Украине испытали новые реактивные снаряды
"Тайфуны" вместо "Градов": в Украине испытали новые реактивные снаряды
Маски для помощи больным коронавирусом печатают на 3D-принтере
Маски для помощи больным коронавирусом печатают на 3D-принтере
Ученые нашли &quot;фармакологический лес&quot; на дне реки: ему 60 тысяч лет
Ученые нашли "фармакологический лес" на дне реки: ему 60 тысяч лет
Украинские полярники нашли в Антарктиде самое крупное подледниковое озеро
Украинские полярники нашли в Антарктиде самое крупное подледниковое озеро
Видео
Все видео
В Украине успешно испытали радар для обнаружения дронов
В Украине успешно испытали радар для обнаружения дронов
Робособаки Boston Dynamics проверяют заболевших на коронавирус
Робособаки Boston Dynamics проверяют заболевших на коронавирус
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Первое видео для YouTube сделали в зоопарке
Первое видео для YouTube сделали в зоопарке
Apple представила новый бюджетный iPhone
Apple представила новый бюджетный iPhone
Интервью
1/5
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1107
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3663
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2529
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1584
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8991
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2020
Просмотров: 720
Так не буває
Наша багатоповерхівка височить над приватним сектором. Перші тижні на карантині із заздрістю зиркаю з балкона, як тамтешня дітвора ганяє м'яч у ...
среда, 06 мая 2020 13:37

Родился отец психоанализа: топ-15 цитат Зигмунда Фрейда

  Комментировать

6 мая 1856-го родился австрийский психолог и невролог Зигмунд Фрейд.

Ученый наиболее известен как основатель психоанализа. Этим он оказал значительное влияние на психологию, медицину, социологию, антропологию, литературу и искусство прошлого века.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Испытали уникальный медицинский прибор

Фрейд изучал человеческое "бессознательное" - главную составляющую человеческой психики. "Бессознательное" состоит из инстинктивных элементов и элементов, которые человек подавляет. Ученый развил методику толкования сновидений. Он сформировал концепцию личности, ввел понятия "нарциссизм" и "эдипов комплекс".

Автор: Pinterest
 

Gazeta.ua собрала 15 лучших цитат великого психолога.

1. Единственный человек, с которым вы должны сравнивать себя, - это вы в прошлом. И единственный человек, лучше которого вы должны быть, - это вы сейчас.

2. Все, что вы делаете в постели, - прекрасно и абсолютно правильно. Лишь бы это нравилось обоим. Если эта гармония есть, то вы и только вы правы, а все кто осуждают вас, - извращенцы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первый фильм длился менее шести секунд

3. Каким смелым и самоуверенным становится тот, кто знает, что его любят.

4. Чем совершеннее человек снаружи, тем больше демонов у него внутри.

5. Подавленные эмоции не умирают. Их заставили замолчать. И они изнутри продолжают влиять на человека.

6. У каждого человека есть желания, которые он не сообщает другим, и желания, в которых он не сознается даже себе самому.

7. Мы никогда не бываем настолько беззащитны, как тогда, когда любим, и никогда так безнадежно несчастны, как тогда, когда теряем объект любви или его любовь.

8. Первый шаг в решении любой проблемы - это признание ее существования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первый космический турист облетел Землю 128 раз

9. Массы никогда не знали жажды истины. Они требуют иллюзий, без которых они не могут жить.

10. К занятому человеку редко ходят в гости бездельники - к кипящему горшку мухи не летят.

11. Люди часто недовольны действительностью, поэтому живут в мире фантазий и представляют исполнение своих желаний. Сильная личность воплощает эти желания в реальность. Слабая так и живет в этом своем мире. Ее фантазии воплощаются в симптомы различных болезней.

12. В любовных отношениях нельзя щадить друг друга. Это может привести лишь к отчуждению. Если есть трудности, их надо преодолевать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первый кондиционер боролся с влагой, а не с температурой

13. Человек, который был любимцем своей матери, через всю свою жизнь проносит чувство победителя и уверенности в успехе. Это нередко приводит к настоящему успеху.

14. Тайна человеческой души заложена в психических драмах детства. Если докопаться до этих драм - придет исцеление.

15. Только воплощенная в жизнь мечта детства может принести счастье.

Зигмунд Фрейд был единственным австрийским евреем, которого пощадило гестапо. Существует версия, что Адольф Гитлер был пациентом Фрейда.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Родился отец психоанализа: топ-15 цитат Зигмунда Фрейда». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
мая

Родился отец психоанализа: топ-15 цитат Зигмунда Фрейда

Испытали уникальный медицинский прибор

Самое читаемое
Как выглядели модели Playboy до эпохи силикона
Как выглядели модели Playboy до эпохи силикона
11
 1 Просмотров: 55993
Украинцы рассказали, как добираются на работу за границу
Украинцы рассказали, как добираются на работу за границу
 1 Просмотров: 26649
Как &quot;русский мир&quot; убивает Донецк: показали фото
Как "русский мир" убивает Донецк: показали фото
10
 Просмотров: 23724
Брат убил отца и бабушку: что известно о родственниках женщины, которая гуляла с головой дочери
Брат убил отца и бабушку: что известно о родственниках женщины, которая гуляла с головой дочери Просмотров: 15841
Без МВФ придется занимать деньги у России, это - путь к гражданской войне
Без МВФ придется занимать деньги у России, это - путь к гражданской войне
 Просмотров: 13122
Наука+ИТ
Украинское воздушное судно пролетело без дозаправок более суток
Украинское воздушное судно пролетело без дозаправок более суток
 Просмотров: 315
Сколько украинцев пользуются приложением "Дія"
Сколько украинцев пользуются приложением "Дія" Просмотров: 117
Испытали уникальный медицинский прибор
Испытали уникальный медицинский прибор
 Просмотров: 108
Facebook удалил связанные с Россией учетные записи
Facebook удалил связанные с Россией учетные записи Просмотров: 612
Вакцина против коронавируса: хакеры двух стран атакуют британских ученых
Вакцина против коронавируса: хакеры двух стран атакуют британских ученых Просмотров: 252
Больше всего комментируют
5
Почему в Зеленского держится высокий рейтинг
5
Украинцам планируют поднять цены на электроэнергию: подробности
5
В ОП рассказали об "оружии" Зеленского, которое он часто использует
3
У Зеленского вновь заговорили о представителях Донбасса
3
Усик и Ломаченко поучаствовали в российской пропаганде
Голосов: 3625
Голосование Стоит ли с детьми учить уроки?
  • Ни в коем случае не надо
  • Всегда нужно
  • Надо до 5 класса
  • Нужно, если ребенок заработал плохую оценку
  • Нужно только проверять выполненное задание
  • Надо, если об этом будет умолять ребенок
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua