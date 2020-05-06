Родился отец психоанализа: топ-15 цитат Зигмунда Фрейда

6 мая 1856-го родился австрийский психолог и невролог Зигмунд Фрейд.

Ученый наиболее известен как основатель психоанализа. Этим он оказал значительное влияние на психологию, медицину, социологию, антропологию, литературу и искусство прошлого века.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Испытали уникальный медицинский прибор

Фрейд изучал человеческое "бессознательное" - главную составляющую человеческой психики. "Бессознательное" состоит из инстинктивных элементов и элементов, которые человек подавляет. Ученый развил методику толкования сновидений. Он сформировал концепцию личности, ввел понятия "нарциссизм" и "эдипов комплекс".

Автор: Pinterest

Gazeta.ua собрала 15 лучших цитат великого психолога.

1. Единственный человек, с которым вы должны сравнивать себя, - это вы в прошлом. И единственный человек, лучше которого вы должны быть, - это вы сейчас.

2. Все, что вы делаете в постели, - прекрасно и абсолютно правильно. Лишь бы это нравилось обоим. Если эта гармония есть, то вы и только вы правы, а все кто осуждают вас, - извращенцы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первый фильм длился менее шести секунд

3. Каким смелым и самоуверенным становится тот, кто знает, что его любят.

4. Чем совершеннее человек снаружи, тем больше демонов у него внутри.

5. Подавленные эмоции не умирают. Их заставили замолчать. И они изнутри продолжают влиять на человека.

6. У каждого человека есть желания, которые он не сообщает другим, и желания, в которых он не сознается даже себе самому.

7. Мы никогда не бываем настолько беззащитны, как тогда, когда любим, и никогда так безнадежно несчастны, как тогда, когда теряем объект любви или его любовь.

8. Первый шаг в решении любой проблемы - это признание ее существования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первый космический турист облетел Землю 128 раз

9. Массы никогда не знали жажды истины. Они требуют иллюзий, без которых они не могут жить.

10. К занятому человеку редко ходят в гости бездельники - к кипящему горшку мухи не летят.

11. Люди часто недовольны действительностью, поэтому живут в мире фантазий и представляют исполнение своих желаний. Сильная личность воплощает эти желания в реальность. Слабая так и живет в этом своем мире. Ее фантазии воплощаются в симптомы различных болезней.

12. В любовных отношениях нельзя щадить друг друга. Это может привести лишь к отчуждению. Если есть трудности, их надо преодолевать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первый кондиционер боролся с влагой, а не с температурой

13. Человек, который был любимцем своей матери, через всю свою жизнь проносит чувство победителя и уверенности в успехе. Это нередко приводит к настоящему успеху.

14. Тайна человеческой души заложена в психических драмах детства. Если докопаться до этих драм - придет исцеление.

15. Только воплощенная в жизнь мечта детства может принести счастье.

Зигмунд Фрейд был единственным австрийским евреем, которого пощадило гестапо. Существует версия, что Адольф Гитлер был пациентом Фрейда.