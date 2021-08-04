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среда, 04 августа 2021 08:15

Революционный прорыв - в Украине впервые напечатают дом
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На Сумщине впервые в Украине готовятся напечатать дом
Фото: Недригайловская община
На Сумщине впервые в Украине готовятся напечатать дом
На Сумщине впервые в Украине готовятся напечатать дом
На Сумщине впервые в Украине готовятся напечатать дом

В Украине впервые на строительном 3D-принтере напечатают дом. Эксперимент проведут в поселке Недригайлов Роменского района Сумской области.

Возвести здание планируют из бетона, размер составит 6х8 м, сообщает Недригайловская община.

Устройство, на котором будут печатать, разработанное и произведенное в Украине компанией "Мелливора". В общем строительный 3D-принтер позволяет печатать дома площадью до 200 кв. м всего за несколько дней. А для обслуживания техники нужно два оператора.

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Сейчас принтер находится на территории Недрыгайловского культурно-спортивного комплекса "Колос". Там и сведут уникальное здание. После успешного завершения эксперимента результат смогут увидеть все желающие.

В столице Нидерландов Амстердаме открыли первый в мире напечатанный на 3D-принтере мост. Его установили над каналом Аудезейтс Ахтербургвал, он будет находиться под пристальным наблюдением разработчиков и ученых. Это первый в мире 3D-печатный мост, полностью изготовленный из нержавеющей стали.

Сооружение временное, уже через два года его заменят на привычный мост, который сейчас находится на реставрации. Эксперты тем временем изучат, как новая конструкция будет реагировать на погодные условия и перемещения пешеходов.

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