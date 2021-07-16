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пятница, 16 июля 2021 13:13

Открыли первый напечатанный на 3D-принтере стальной мост
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В столице Нидерландов Амстердаме открыли первый в мире напечатанный на 3D-принтере мост.

После длительных испытаний пешеходный мост из стали официально открыли при участии королевы Максимы, пишет Gemeente Amsterdam. Конструкцию создала нидерландская компания MX3D.

"Шеститонный мост установили над каналом Аудезейтс Ахтербургвал, он будет находиться под пристальным наблюдением разработчиков и ученых. Это первый в мире 3D-печатный мост, полностью изготовленный из нержавеющей стали", - говорится в сообщении.

Конструкцию впервые продемонстрировали на нидерландской неделе дизайна в Эйндховене
Фото: amsterdam.nl
Шеститонный мост установили над каналом Аудезейтс Ахтербургвал
Мост оснастили специальными датчиками, которые помогут исследователям вести наблюдение

Сооружение временное, уже через два года его заменят на привычный мост, который сейчас находится на реставрации. Эксперты тем временем изучат, как новая конструкция будет реагировать на погодные условия и перемещения пешеходов. Мост оснастили специальными датчиками, которые помогут исследователям вести наблюдение в режиме реального времени. Они показывают ежедневное количество пешеходов, а также позволяют выявить, нужен ли мосту ремонт.

Конструкцию впервые продемонстрировали на нидерландской неделе дизайна в Эйндховене в октябре 2018-го. Проект получил сразу несколько наград.

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Компания Ford в тестовом режиме печатает детали для автомобилей на 3D-принтере. На гигантских принтерах размером с комнату создают пластиковые запчасти. В компании надеются, что таким образом снизят стоимость люксовых автомобилей.

В прошлом году в мексиканском штате Табаско началось строительство уникального поселения из напечатанных на принтере домов. Работал над помещениями 3D-принтер, который позволяет создать цементные фундамент и стены за 12 ч. Новая бетонная смесь гораздо прочнее, чем традиционная.

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