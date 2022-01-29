Рекомендовано для просмотра: рекламные ролики, на которые не жалко времени

Элементы живого действия для рекламы Samsung снимали в Киеве. Скриншот с видео

Еженедельно появляются креативные и интересные рекламные ролики украинских и зарубежных брендов.

Лучшие из них отобрал Портал Ассоциации ритейлеров.

Old Spice

Netflix совместно с Old Spice запустили рекламную кампанию к выходу второго сезона сериала Ведьмак. В рамках промо фанаты могут купить дезодоранты с необычными названиями: "Подпачка Енифер", "Запах неожиданности", "Вода из бадди Геральта", "Труп кикиморы" и другие. Каждому из дезодорантов на сайте дано описание запаха стихотворной формой. Герои рекламного ролика "Ода запаха" жалуются на проблемы неприятного запаха в форме песни. Они надеются, что пророчества о появлении через 700 лет спасающего их Old Spice окажутся правдой.

Apple

В 23-минутном ролике Apple "The Comeback" к наступающему 1 февраля китайскому Новому году-2022 показан трудный путь одной китайской деревни к интернет-славе, лежащей сквозь марсианские ландшафты. Молодой человек, мечтающий стать режиссером, довольствуется работой каскадера. Как водится в Китае, на Новый год он едет домой встретить праздник с семьей. Но когда отправляешься из дома в поисках славы, ничто так не удручает, как бесславное возвращение. Впрочем, убежденные в его достижениях в качестве режиссера односельчане мечтают создать собственный фильм и уговаривают парня помочь им, по сюжету.

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В этой короткометражке Аpple продемонстрировал кинематографический потенциал iPhone: режиссер Чжан Менг (Zhang Meng) воспользовался линзами iPhone 13 Pro, а также свойствами Cinematic Mode, макросъемкой, Low Light-съемкой и камерами Ultra Wide и Telephoto.

Samsung

Бренд показал новую эру мобильных игр для взрослых на базе мобильного процессора Exynos 2200 следующего поколения. С его помощью скорость и сложность мобильных игр испытает настоящую революцию, когда он будет встроен в телефоны нового поколения, которые появятся в этом году. Ролик начинается с метафорического рынка мобильных игр, где продавцы пытаются продать главной героине некачественные 8-битные фрукты и оружие низкого качества с заметными пикселями. Но потом белый кролик привлекает героиню на черный рынок с оружием в формате Full HD. Действие заканчивается словами: "Время игры окончено". Режиссер Мэттийс Ван Хейнинген отмечал, что элементы живого действия были сняты в Киеве.

New Balance

Производитель кроссовок в коллаборации с фитнес-программой Strava переосмысливает, что значит быть бегуном. В совместной рекламе бренды отстаивают менее типичные формы физической нагрузки с помощью рекламного видео и фотосессии. Рекламная кампания Every Runner Has A Reason показывает неочевидные, на первый взгляд причины для занятий бегом. К видео добавляются постеры с шутливым текстом: "Зачем выгуливать собаку, если вы можете бегать за собакой?" и "Мусоровоз не собирается гоняться сам за собой".

Итальянский дом моды Dolce & Gabbana попал в скандал из-за рекламного ролика. На видео китайская модель пытается есть палочками пасту и пиццу. Китайские интернет-магазины сняли с продаж товары бренда, считая рекламу оскорбительной. Китайцы признали такое видео издевкой над культурой их страны.