Разработали сенсорный экран, который угадывает прикосновения

Разработали сенсорный экран, который угадывет прикосновения. Фото: needpix

Бесконтактный сенсорный экран разработали ученые Кембриджского университета. Новая технологая создана для водителей.

Экран, к которому не нужно прикасаться, инженеры университета разработали совместно с Jaguar Land Rover, передает Vector.

Отмечается, что технология использует искуственный интеллект и набор датчиков. Они предугадывают следующие действия пользователя, пытаясь понять, на какой участок экрана он собирается нажать.

Технология разработана для автомобилей. Такой экран поможет водителю не отвлекаться от дороги в сложных дорожных условиях, когда неудобно прикасаться к экрану.

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Новую уникальную технологию уже испытали в лаборатории и на дороге. Результаты испытаний свидетельствуют, что благодаря такому экрану вдвое уменьшатся усилия и затраты на взаимодействие водителя с навигатором.

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